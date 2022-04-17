基隆+107！近7成無症狀　家庭群聚31例最大宗

▲0417基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

指揮中心今(17日)宣布台灣新增1210例本土病例，其中基隆確診新增107例。基隆市長林右昌在記者會上表示，確診者大多數是無症狀者，有73位；輕症者34位，主要症狀為喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等類感冒情形。

107個案例裡面，有34人原本為居隔匡列對象，居隔期間採檢陽性有29人，解隔前陰轉陽5人。最大宗仍為家庭群聚相關，107中有31例為家庭群聚；職場部分，有6個職場共17例確診案例，其中包括果菜市場2例、崁仔頂5例、其他4個職場有9例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學校方面，有2個國小、1個中學，總計6位學生確診，其中1小學有4例，因此校之前已有案例，部分確診者為居隔期間陰轉陽。

外縣市相關有12例，以台北市7例最多。其中與確診者足跡相關衍伸家庭群聚有2例，確診者和職場、校園、八大，以及八大延伸的家庭相關各1例；新北市相關有3例，其中與確診者接觸有1例，職場相關2個職場各1例；高雄相關則有2例，和家庭群聚有關；其餘41案尚在疫調中。

此外，全市校園停課的部分，全校停課的有一個小學和一個幼兒園，預防性停課，有兩個中學、四個幼兒園，部分停班的學校有18學校(包括3高中職、2國中、13所國小)以及一個幼兒園。

以下為所有案號公布：

家庭群聚相關，有20個家庭，共31例

34001、33486、33487、33492、33869、33489、33516、33491、34354、33475、33474、33484、33490、33498、33522、33483、33400、33524、33497、33506、33507、34353、34612、33485、34330、34351、34613、34336、34339、34340、33523

基隆某職場群聚相關共9例

34005、34327、34331、33480、33482、33494、34328、34329、34348

果菜市場群聚相關(2)

34347、34610

崁仔頂職場群聚(6) ：

33519、33998、34342、34611、34334、34614

學校的部分：2國小、1中學，共6例

Ａ小學：33503

Ｂ小學：33505、34338、34345、34349

Ｃ中學：34000

與外縣市相關，共有12例：

台北市7例

台北確診者足跡衍生家庭相關(2)：33473、33476

台北確診者相關(1)：33478

台北職場相關(1)：33496

台北校園相關(1)：34344

台北八大群聚相關(1)：33479

台北八大衍生家庭相關(1)：33481



新北市3例

新北市確診個案相關(1)：34352

新北市職場群聚相關(1)：33495

新北市職場相關(1)：33514

高雄市2例

高雄確診相關(1)：33517

高雄確診衍生家庭相關(1)：33518