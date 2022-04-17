▲傳近期將表態，何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

拿下本屆立委全國最高票的民進黨立委何欣純，一直都被視為2022年綠營角逐台中市長的熱門人選，但始終未對外表態。現民進黨台中市議員初選進入倒數一個月，何欣純今（17）日首度深入同樣被視為市長人選的立法院副院長蔡其昌選區，為市議員參選新人林佳儀助選，被視為展現力爭市長提名決心，另一傳言，何欣純將於近期正式宣布爭取參選台中市長。

民進黨台中市議員初選進入倒數一個月，第二選區（沙鹿、清水、梧棲）市議員參選人林佳儀表示，立法委員何欣純是資深前輩，感謝她對於新女力投入地方政治參選的力挺，何欣純具有全國最高票立委的實力，親和力強又具戰鬥力，因此力邀何欣純陪同至清水紫雲巖參拜，並進行車隊與黃昏市場掃街。

何欣純表示，民進黨向來都相當重視青年及女力參政，自己也是清水媳婦，來到海線來為清水女兒，也是這次最年輕的參選人林佳儀輔選，也希望能夠在山、海、屯區組成「女力大連線」來為台中市政共同打拚。

沿路上不少人認出何欣純立委，也鼓勵、勸進他參選台中市長，何欣純表示民進黨台中市長的人選、人才濟濟，包括立法院副院長蔡其昌、前台中市長子弟兵王義川都是黨內優秀的人選，彼此也會良性競爭。對於市長人選，她也強調會尊重中央徵召的機制，自己過去曾經拿下本屆立委全國最高票，相信自己也有一定的支持基礎，面對挑戰及承擔絕對「當仁不讓」。