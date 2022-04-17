　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

傳近期將表態　何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

▲傳近期將表態，何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲傳近期將表態，何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

拿下本屆立委全國最高票的民進黨立委何欣純，一直都被視為2022年綠營角逐台中市長的熱門人選，但始終未對外表態。現民進黨台中市議員初選進入倒數一個月，何欣純今（17）日首度深入同樣被視為市長人選的立法院副院長蔡其昌選區，為市議員參選新人林佳儀助選，被視為展現力爭市長提名決心，另一傳言，何欣純將於近期正式宣布爭取參選台中市長。

民進黨台中市議員初選進入倒數一個月，第二選區（沙鹿、清水、梧棲）市議員參選人林佳儀表示，立法委員何欣純是資深前輩，感謝她對於新女力投入地方政治參選的力挺，何欣純具有全國最高票立委的實力，親和力強又具戰鬥力，因此力邀何欣純陪同至清水紫雲巖參拜，並進行車隊與黃昏市場掃街。

何欣純表示，民進黨向來都相當重視青年及女力參政，自己也是清水媳婦，來到海線來為清水女兒，也是這次最年輕的參選人林佳儀輔選，也希望能夠在山、海、屯區組成「女力大連線」來為台中市政共同打拚。

沿路上不少人認出何欣純立委，也鼓勵、勸進他參選台中市長，何欣純表示民進黨台中市長的人選、人才濟濟，包括立法院副院長蔡其昌、前台中市長子弟兵王義川都是黨內優秀的人選，彼此也會良性競爭。對於市長人選，她也強調會尊重中央徵召的機制，自己過去曾經拿下本屆立委全國最高票，相信自己也有一定的支持基礎，面對挑戰及承擔絕對「當仁不讓」。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
18歲男確診打球、買女友禮狂發IG　「新北罰150萬太過？」
男星直播講錯話「惹怒肯德基」　遭索賠9億！
瑞芳分局已5警染疫　被逮通緝犯一驗也確診
羅志祥上海捐物資　醫護「拿大聲公宣傳」畫面曝光
女星做試管　「50支驗孕棒全落空」大崩潰！
三寶停路中央「開車門」撞飛跆拳女將　嬤下車嗆：年輕人騎車活該
快訊／瑞芳分局疫情擴大！　增2內勤警員確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

傳近期將表態　何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

大甲媽回鑾　廟埕街道人潮冷清　攤販哀：遊客少了7成

大甲媽回鑾　警重兵佈署防搶轎滋事

澎縣府公布1男確診「CT值14.5病毒量高」　送三總澎湖分院

中國附醫小兒科護理師染疫　「羅東恐怖進香團」爺奶確診傳1歲孫

新北三峽好茶飄香國際　青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠

隱身北海岸夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」1台斤達千元

黃敬平、張亞中陪同掃街　張碩芳拚桃園區市議員黨內初選出線

唯一支持朱明宏　屏東縣長參選人周春米二度台南輔選

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

VIVIZ信飛皺眉訓話+後輩畏懼表情　錄影「出奇招」不怕Mnet再惡剪XD

救救我！得來速員工困樹上　用耳機呼救不忘幫客人點餐

只准妳摸我！紅貴賓伸毛掌　拉回麻麻手爭寵後「露齒笑」

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

傳近期將表態　何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

大甲媽回鑾　廟埕街道人潮冷清　攤販哀：遊客少了7成

大甲媽回鑾　警重兵佈署防搶轎滋事

澎縣府公布1男確診「CT值14.5病毒量高」　送三總澎湖分院

中國附醫小兒科護理師染疫　「羅東恐怖進香團」爺奶確診傳1歲孫

新北三峽好茶飄香國際　青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠

隱身北海岸夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」1台斤達千元

黃敬平、張亞中陪同掃街　張碩芳拚桃園區市議員黨內初選出線

唯一支持朱明宏　屏東縣長參選人周春米二度台南輔選

球迷也亂鬥？奶茶可樂飛進場　挑戰前驚外野垃圾從天而降

李宇翔完成三圈半　14歲混血吳柏勳立志當「台版羽生結弦」

Lucid推出「1050匹電動超跑」！加速破百2.6秒、續航力達700公里

擦地摔下樓梯！婆婆竟質疑「躲起來偷懶」　她氣炸放生：你媽逼的

傳近期將表態　何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

KIMIKO交往1天就被帶出國！　他突「下跪」嚇壞…結局反轉笑翻

盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

約基奇讚勇士守得好　對金塊G1輸很淡定：壓力不在我們這

再請G7金援500億美元！　烏克蘭：戰爭預算赤字太大了

混血女星打第四劑科興疫苗！　高調現身診所「全身珠寶」淡定比讚

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

瑞芳2線3星警官染疫　同層3警陽性

護理師染疫　進香團爺奶確診傳1歲孫

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

隱身夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」

翁章梁二度陪王宣貿掃街

澎1男確診「CT值14.5病毒量高」

台東確診暴增！　縣府增設快篩站

傳員工參加進香團確診　中火澄清

台鐵列車發生毆打傷人警逮人送辦

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

唯一支持朱明宏

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞

更多熱門

相關新聞

肯定子弟兵王義川　林佳龍：選台中市長應鼓勵

肯定子弟兵王義川　林佳龍：選台中市長應鼓勵

2022台中市長選舉腳步近逼，但民進黨人選未明，除了被看好的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純外，近期交通部前部長林佳龍子弟兵王義川宣布爭取提名，投下震撼彈。對此，林佳龍26日上午受訪說，台中人才百家爭鳴，應該給予鼓勵；獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏則說，林佳龍做什麼都會做得很好，這點他可保證。

連任仍未知　中市產業前景成優勢

連任仍未知　中市產業前景成優勢

「茶葉蛋都漲到18元」她批陳吉仲跟現實脫節

「茶葉蛋都漲到18元」她批陳吉仲跟現實脫節

中市長候選人民調　盧秀燕滿意度高

中市長候選人民調　盧秀燕滿意度高

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度破6成

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度破6成

關鍵字：

何欣純台中市長

讀者迴響

熱門新聞

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

快訊／《綜藝大集合》男歌手確診後首發聲！　身體狀況曝光

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

更多

最夯影音

更多
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面