ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

▲由左到右，盧秀燕、林佳龍、蔡其昌、蔡炳坤。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

2022年台中市長大選，國民黨籍的市長盧秀燕積極尋求連任。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查，有63.1%的台中市民對於盧秀燕的施政表示滿意，無論民進黨派出前交通部長林佳龍、現任立法院副院長蔡其昌、現任立委何欣純挑戰，盧秀燕幾乎都可取得過半支持的領先，最高支持度是對上蔡其昌的藍綠對決，盧秀燕可拿下53.8%。若台灣民眾黨派出現任台北市副市長蔡炳坤參戰，「三腳督」的混戰對於盧秀燕領先的態勢依舊沒有造成太大影響，藍綠白的支持度分別為盧秀燕51.2%、蔡其昌31.6%、蔡炳坤3.6%。

盧秀燕2018年以82萬7,996票當選台中市長，並以多達20萬票之差擊敗當時尋求連任的前市長林佳龍。面對年底的這場台中市長大戰，民進黨目前被點名的競爭者，除了蔡其昌、林佳龍外，還有台中市第七選區立委何欣純。

為了瞭解民眾的意向，《東森新媒體ETtoday》民調中心於3月1日至3日針對20歲以上的台中市民以「手機簡訊」進行「2022台中市長人選調查」，回收有效樣本數1,049份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。此次的調查在進行統計分析之前，原始資料先依台中市最新人口統計資料（111年1月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台中市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，若盧秀燕與林佳龍兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為49.5%、林佳龍支持度為37.2%，兩人差距12.3%。若盧秀燕與蔡其昌兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為53.8%、蔡其昌支持度為33.4%，兩人差距20.4%。若盧秀燕與何欣純兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為52.3%、何欣純支持度為28.7％，兩人差距23.6%。

若民眾黨派出蔡炳坤參戰讓戰局形成藍綠白「三腳督」，調查結果顯示，在「盧林蔡」組合中，蔡炳坤支持度為3.4%，盧秀燕的支持度由49.5%減少2.3%至47.3%，林佳龍支持度由37.2%略增0.3%至37.5%，兩人支持度差距縮減為9.8%。

在「盧蔡蔡」組合中，蔡炳坤支持度3.6%，盧秀燕的支持度由53.8%減少2.6%至51.2%，蔡其昌支持度由33.4%減少1.9%至31.6%，盧秀燕與蔡其昌支持度差距縮減為19.6%。

至於「盧蔡何」組合，蔡炳坤支持度為4.5%，盧秀燕的支持度由52.3%略增0.8%至51.5%，何欣純支持度由28.7%減少1.6%至27.1%，盧秀燕與何欣純支持度差距縮減為24.4%。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心，下同）

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，相較多數國民黨政治人物，盧秀燕支持者較無年齡上的明顯差異，將盧秀燕分別與民進黨三人對決支持度與年齡的交叉分析後發現，盧秀燕在40歲以上的支持度雖然會比20-39歲年輕族群稍微高一些，但差距並不大，顯示不同於多數國民黨籍政治人物，支持者大多是40歲以上族群，盧秀燕的支持者年齡較無明顯的差異。

另外，此次調查結果也顯示，在市長滿意度方面，63.1%台中市民對現任市長盧秀燕的施政表現感到滿意（非常滿意22.6%、還算滿意40.5%）；另有32.1%台中市民感到不滿意（非常不滿意12.4%、不太滿意19.7%）。對於居住在台中市的幸福度，有76.3%市民認為幸福度（非常幸福24.2%、還算幸福52.1%），19.8%台中市民認為不幸福（非常不幸福5.5%、不太幸福14.3%）。

以下為2022台中市長人選調查的最新結果與內容：

【民進黨內互比】林佳龍支持度27.7%最高，蔡其昌13.2%第二，何欣純10.8%第三

根據這次民調結果顯示，民進黨的林佳龍、蔡其昌與何欣純這三位，以林佳龍支持度較高。林佳龍的支持度27.7%，與第二名蔡其昌的支持度13.2%，差距14.5%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有48.3%。

【對比】盧秀燕與林佳龍藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與林佳龍兩人藍綠對決，則盧秀燕以49.5%的支持度小勝林佳龍37.2%的支持度，兩人差距12.3%，盧秀燕小勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為3.4%，盧秀燕的支持度由49.5%減少2.3%至47.3%，林佳龍支持度由37.2%略增0.3%至37.5%，兩人支持度差距縮減為9.8%，盧秀燕小幅領先。

【對比】盧秀燕與蔡其昌藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與蔡其昌兩人藍綠對決，則盧秀燕以53.8%的支持度小勝蔡其昌33.4%的支持度，兩人差距20.4%，盧秀燕勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為3.6%，盧秀燕的支持度由53.8%減少2.6%至51.2%，蔡其昌支持度由33.4%減少1.9%至31.6%，使得盧秀燕與蔡其昌支持度差距縮減為19.6%，盧秀燕勝。

【對比】盧秀燕與何欣純藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與何欣純兩人藍綠對決，則盧秀燕以52.3%的支持度領先何欣純28.7%的支持度，兩人差距23.6%，盧秀燕勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為4.5%，盧秀燕的支持度由52.3%略增0.8%至51.5%，何欣純支持度由28.7%減少1.6%至27.1%，兩人支持度差距縮減為24.4%，盧秀燕勝。



