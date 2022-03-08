ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度破6成

▲▼台中市長盧秀燕、前台中市長林佳龍、立委蔡其昌、台北副市長蔡炳坤。（圖／ETtoday資料照）

▲由左到右，盧秀燕、林佳龍、蔡其昌、蔡炳坤。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

2022年台中市長大選，國民黨籍的市長盧秀燕積極尋求連任。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查，有63.1%的台中市民對於盧秀燕的施政表示滿意，無論民進黨派出前交通部長林佳龍、現任立法院副院長蔡其昌、現任立委何欣純挑戰，盧秀燕幾乎都可取得過半支持的領先，最高支持度是對上蔡其昌的藍綠對決，盧秀燕可拿下53.8%。若台灣民眾黨派出現任台北市副市長蔡炳坤參戰，「三腳督」的混戰對於盧秀燕領先的態勢依舊沒有造成太大影響，藍綠白的支持度分別為盧秀燕51.2%、蔡其昌31.6%、蔡炳坤3.6%。

盧秀燕2018年以82萬7,996票當選台中市長，並以多達20萬票之差擊敗當時尋求連任的前市長林佳龍。面對年底的這場台中市長大戰，民進黨目前被點名的競爭者，除了蔡其昌、林佳龍外，還有台中市第七選區立委何欣純。

為了瞭解民眾的意向，《東森新媒體ETtoday》民調中心於3月1日至3日針對20歲以上的台中市民以「手機簡訊」進行「2022台中市長人選調查」，回收有效樣本數1,049份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。此次的調查在進行統計分析之前，原始資料先依台中市最新人口統計資料（111年1月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台中市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，若盧秀燕與林佳龍兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為49.5%、林佳龍支持度為37.2%，兩人差距12.3%。若盧秀燕與蔡其昌兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為53.8%、蔡其昌支持度為33.4%，兩人差距20.4%。若盧秀燕與何欣純兩人藍綠對決，盧秀燕支持度為52.3%、何欣純支持度為28.7％，兩人差距23.6%。

若民眾黨派出蔡炳坤參戰讓戰局形成藍綠白「三腳督」，調查結果顯示，在「盧林蔡」組合中，蔡炳坤支持度為3.4%，盧秀燕的支持度由49.5%減少2.3%至47.3%，林佳龍支持度由37.2%略增0.3%至37.5%，兩人支持度差距縮減為9.8%。

在「盧蔡蔡」組合中，蔡炳坤支持度3.6%，盧秀燕的支持度由53.8%減少2.6%至51.2%，蔡其昌支持度由33.4%減少1.9%至31.6%，盧秀燕與蔡其昌支持度差距縮減為19.6%。

至於「盧蔡何」組合，蔡炳坤支持度為4.5%，盧秀燕的支持度由52.3%略增0.8%至51.5%，何欣純支持度由28.7%減少1.6%至27.1%，盧秀燕與何欣純支持度差距縮減為24.4%。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心，下同）

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，相較多數國民黨政治人物，盧秀燕支持者較無年齡上的明顯差異，將盧秀燕分別與民進黨三人對決支持度與年齡的交叉分析後發現，盧秀燕在40歲以上的支持度雖然會比20-39歲年輕族群稍微高一些，但差距並不大，顯示不同於多數國民黨籍政治人物，支持者大多是40歲以上族群，盧秀燕的支持者年齡較無明顯的差異。

另外，此次調查結果也顯示，在市長滿意度方面，63.1%台中市民對現任市長盧秀燕的施政表現感到滿意（非常滿意22.6%、還算滿意40.5%）；另有32.1%台中市民感到不滿意（非常不滿意12.4%、不太滿意19.7%）。對於居住在台中市的幸福度，有76.3%市民認為幸福度（非常幸福24.2%、還算幸福52.1%），19.8%台中市民認為不幸福（非常不幸福5.5%、不太幸福14.3%）。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

以下為2022台中市長人選調查的最新結果與內容：

【民進黨內互比】林佳龍支持度27.7%最高，蔡其昌13.2%第二，何欣純10.8%第三

根據這次民調結果顯示，民進黨的林佳龍、蔡其昌與何欣純這三位，以林佳龍支持度較高。林佳龍的支持度27.7%，與第二名蔡其昌的支持度13.2%，差距14.5%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有48.3%。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

【對比】盧秀燕與林佳龍藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與林佳龍兩人藍綠對決，則盧秀燕以49.5%的支持度小勝林佳龍37.2%的支持度，兩人差距12.3%，盧秀燕小勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為3.4%，盧秀燕的支持度由49.5%減少2.3%至47.3%，林佳龍支持度由37.2%略增0.3%至37.5%，兩人支持度差距縮減為9.8%，盧秀燕小幅領先。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

【對比】盧秀燕與蔡其昌藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與蔡其昌兩人藍綠對決，則盧秀燕以53.8%的支持度小勝蔡其昌33.4%的支持度，兩人差距20.4%，盧秀燕勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為3.6%，盧秀燕的支持度由53.8%減少2.6%至51.2%，蔡其昌支持度由33.4%減少1.9%至31.6%，使得盧秀燕與蔡其昌支持度差距縮減為19.6%，盧秀燕勝。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

【對比】盧秀燕與何欣純藍綠對決、民眾黨派出蔡炳坤加入戰局

根據調查，若2022 台中市長是由盧秀燕與何欣純兩人藍綠對決，則盧秀燕以52.3%的支持度領先何欣純28.7%的支持度，兩人差距23.6%，盧秀燕勝。若民眾黨蔡炳坤加入戰局，其支持度為4.5%，盧秀燕的支持度由52.3%略增0.8%至51.5%，何欣純支持度由28.7%減少1.6%至27.1%，兩人支持度差距縮減為24.4%，盧秀燕勝。

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台中市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）


 

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
聽到女生結過婚！具俊曄媽媽「秒回2字」　真實反應曝
烏克蘭擊殺俄少將參謀長！　俄軍2大「致命弱點」曝
大S❤具俊曄私下怎對話？　家教揭她韓文實力
快訊／大型貨輪失去動力　擱淺台東海堤！
4／30起「紅黃線臨停」不受理檢舉！　路邊停車穿雨衣免罰
汪小菲離婚大S真相浮出？　狗仔嗆「不忠者沒好下場」
具俊曄曾是亞洲巨星　52年不婚原因曝「有陰影」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三軍10女飛官戰備畫面一次看！　軍聞社拍MV還自創音樂混音

王婉諭指1場停電3種版本　時力黨團批台電導致人民恐慌

藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

鍾佳濱帶「心中最大咖」登記屏東初選　感謝賴清德親筆信推薦

林淑芬提修法納「親職假」　小孩0到8歲可用、1小時有薪假也能請

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼：不用這麼嚴格吧！

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

俄羅斯列不友善名單「影響有限」　吳釗燮：不會預期對台有任何動作

不排除派醫療志工團援助烏克蘭　吳釗燮：待相關國家提出需求

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

三軍10女飛官戰備畫面一次看！　軍聞社拍MV還自創音樂混音

王婉諭指1場停電3種版本　時力黨團批台電導致人民恐慌

藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

鍾佳濱帶「心中最大咖」登記屏東初選　感謝賴清德親筆信推薦

林淑芬提修法納「親職假」　小孩0到8歲可用、1小時有薪假也能請

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼：不用這麼嚴格吧！

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

俄羅斯列不友善名單「影響有限」　吳釗燮：不會預期對台有任何動作

不排除派醫療志工團援助烏克蘭　吳釗燮：待相關國家提出需求

CPBLTV是備援但維運成本高　浦韋青：未來轉型需討論

南韓執政黨魁慘遭鐵鎚重擊！今強勢出院造勢　頭包繃帶擁抱李在明

「幫雞做美甲」被笑瘋癲　飼主曝心聲：牠曾救了我一命

美食家梁幼祥涉食品標示不實案件　二審仍無罪可望確定

港「方艙醫院」被爆簡陋！僅800人入住使用率低　陸副總理發聲

大胃王網紅「承認是男」！扮女裝吃播吸粉3500萬　人設崩塌網傻眼

南韓大選》執政黨施政頻扣分　親美尹錫悅打「反中牌」略有優勢

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

不斷更新／日本再對32人祭出制裁　自衛隊載滿物資8日飛往烏克蘭

宏達電2021全年虧損3.75元　大幅收斂、達7年內最佳！

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

政治熱門新聞

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

最新民調：北市長選戰陳時中領先蔣萬安

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

陳水扁：電視台存廢不該由政府決定

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

蘇貞昌：台灣本來就是國家「全世界都知道」

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

馬英九：蔡英文曾當面保證　「我的能源專家世界一流」

俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

張銘祐宣布退出新北議員選戰　「要我對抗陳永福不符合基本道義」

燃氣佔50%！能源配比曝光　國民黨：蔡英文政策跳票

快訊／台股爆量重挫　蘇貞昌：國安基金必要時自當運作

不捨男友教召入營痛哭？　馮世寬3字神回：放心啦

更多熱門

相關新聞

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

政府2021年5月採購500萬劑高端疫苗，目前還剩下279萬劑沒打完，衛福部長陳時中表示，全部會在6、7月到期，沒打完的將全數銷毀。台北市副市長蔡炳坤7日表示，台北市目前還有3萬730劑AZ疫苗將於3月31日到期，高端部分則有572劑將於4月19日到期。

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

林佳龍稱北市連敗綠營應反省　段宜康狠酸：只有他盡心又適合

林佳龍稱北市連敗綠營應反省　段宜康狠酸：只有他盡心又適合

燒煤發電空汙還缺電　盧秀燕籲中央思考能源政策

燒煤發電空汙還缺電　盧秀燕籲中央思考能源政策

台北市長24年選不贏？　林佳龍：民進黨該檢討

台北市長24年選不贏？　林佳龍：民進黨該檢討

關鍵字：

ET民調盧秀燕林佳龍 蔡其昌蔡炳坤何欣純

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S倒追具俊曄！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

起底大S 20年前分手原因！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

具俊曄分手23年變了！

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

雪隧遇前車鬼遮眼！他出隧道秒傻眼

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面