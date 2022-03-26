肯定子弟兵王義川市政經驗　林佳龍：參選台中市長「應給予鼓勵」

▲林佳龍今天上午出席論壇活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022台中市長選舉腳步近逼，但民進黨人選未明，除了被看好的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純外，近期交通部前部長林佳龍子弟兵王義川宣布爭取提名，投下震撼彈。對此，林佳龍26日上午受訪說，台中人才百家爭鳴，應該給予鼓勵；獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏則說，林佳龍做什麼都會做得很好，這點他可保證。

辜寬敏、林佳龍今天上午出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇。林佳龍會前受訪說，王義川是很優秀的政治人才，在台中市中二選區立委補選也有立功，他表態爭取台中市長提名，因為是用徵召的，「我想他的表態也讓大家多一個選項，台中市人才很多，可以說百家爭鳴，有志於服務我覺得這應該予以鼓勵」。

林佳龍說，王義川是他過去的同事，對於市政都相當有掌握，特別是交通、土地正義等外界關注的議題，他尊重王義川的決定，也希望在徵召的過程一併納入評估。

另對於此舉是否是為逼蔡其昌盡快表態，林佳龍說，這次選舉提名人選是由黨主席蔡英文徵召，王義川的表態當然也會帶動有志於服務的人，表達對於台中發展的態度，這是相當正面的，大家可以從民主精神來看待。

媒體今天並問及，辜寬敏與林佳龍一起出席論壇活動，是否代表肯定他是「接班世代」？辜寬敏說，他不太管國內的政治，因為國內政治應該大家來決定，而他認為林佳龍是一個很好的候補，不管做什麼事他都會做得很好，「這一點我可以保證」。

媒體追問，若是林佳龍出來選舉，辜寬敏覺得他選哪一區比較適合？辜寬敏笑說，這種選舉的事情他不太清楚，不好意思。