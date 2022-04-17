南韓時隔757天重返日常！明起解除社交距離　5月底染疫不用隔離

▲南韓時隔757天將重新回到日常生活軌道。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓推動「與新冠共存」，自18日起全面解除社交距離、公共場所營業限制、私人群聚人數以及大規模活動人數等防疫規定，這也是南韓時隔757天首度重新回歸正常生活的軌道。與此同時，5月下旬起，即使確診新冠肺炎也無須接受隔離，並且可以直接在各大醫院或診所就診。

根據《韓聯社》報導，南韓自2020年3月22日起實施保持社交距離等防疫規定，當時政府為了防止疫情擴散，下達首道防疫的行政命令，並建議宗教場所與部分單位停業半個月。如今各項防疫規定隨著「與新冠共存」的推動，也將陸續解封，保持社交距離則會在18日全面解除。

▲雖然南韓每日還是有超過10萬例確診，但政府已開始逐步解除防疫措施，推行「與新冠共存」。（圖／路透）



在保持社交距離時隔757天正式落幕的同時，公共場所營業時間最晚營業至晚間12時、私人聚會群聚人數不超過10人等防疫規定也將一併解除，回歸正常生活步調。

南韓政府認為，儘管Omicron的新一波疫情仍在蔓延，但是高峰期已過，因此需要轉變防疫體系，也將新冠肺炎從需要進行高標準隔離的甲類傳染病改為乙類傳染病，因此自5月下旬起，所有染疫患者不再需要隔離，同時也可以直接在醫院或診所看診，如同普通流感。

疾病管理廳長鄭銀敬表示，南韓目前推動「後Omicron計畫」，其關鍵為與新冠共存，因此要與新冠病毒一起安全地恢復日常生活，並建立日常診療體系。不過也有分析認為，社交距離等限制嚴重打擊到小型企業或個體戶業者，造成的經濟損失難以承受，因此南韓政府才會乾脆「躺平」，全面解封。事實上，南韓如今單日平均確診仍超過10萬例，單日死亡人數也超過200人。

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