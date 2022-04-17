徐小可「逆時中」遭出征　蔣萬安︰防疫摻雜選舉考量非民眾期待

▲阿BEN、徐小可。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



記者林銘翰／台北報導

藝人徐小可日前因不滿停課標準，痛罵衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，卻反遭大量網友出征。對此，國民黨立委蔣萬安17日表示，他完全能了解家長的擔憂，不過在防疫最重要的關鍵時刻，如果還摻雜任何選舉考量、影響到防疫作為，這都不是民眾所期待的。

蔣萬安17日受訪時表示，目前12歲以下兒童尚未開放接種疫苗，只能用更嚴格的防疫標準保護孩子，但衛福部在沒有徹底溝通、廣納家長意見的前提下，逕自放寬停課標準，「身為兩個孩子的爸爸，我完全能了解家長的擔憂，這不是部長回嗆完就可以減輕的」。

蔣萬安說，況且台灣已經是民主化的國家，對於政府很多作為，民眾當然可以提出很多意見和建議，這才是言論自由，希望政府在很多防疫政策上可以聆聽各界的意見，大家都是希望能夠做好防疫，為這片土地好。

蔣萬安指出，現在疫情非常嚴峻，確診案例破千，接下來可能破萬，台灣可以參考其他國家經驗，「面對疫情高峰做了什麼，值得我們借鏡」，在防疫最重要的關鍵時刻，如果還摻雜任何選舉考量、影響到防疫作為，這都不是民眾所期待的。

蔣萬安舉例，例如抗病毒藥物的整備是否充足，相關疫苗覆蓋率能不能衝高，以及對年長者、12歲以下的疫苗施打有沒有做好，都連動到相對應的政策，希望政府儘快做好準備，不要讓民眾這麼擔憂，也希望能維持經濟活動，不要讓各行各業再受到嚴重的衝擊。