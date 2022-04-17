陳時中保證沒在弄選舉？　柯文哲：不談容易「不想才困難」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

外界關注2022民進黨台北市長人選，並點名衛福部長陳時中出征，使台北市長柯文哲15日向中央喊話，別為了一時選舉，讓全國全軍覆沒，而陳時中則保證「現在沒有在弄選舉。」針對陳時中向他保證沒在弄選舉一事，柯文哲17日再度回擊，「不談容易，不想才困難。」

身兼民眾黨主席的柯文哲17日上午出席民眾黨原住民委員會成立大會，被問到陳時中保證現在沒談選舉，柯文哲表示，很多事情就是「大家心裡有數」，防疫不單純只有防疫，還包括4個層面，分別為防疫、紓困、振興與轉型，自己16日上午發現台北市已有7000多人居家隔離、約2.8萬名學生停課，「造成的殺傷力比1、2個新冠肺炎重症病人嚴重。」

柯文哲提及，12人早上時台灣有3.2萬人居家隔離，當時台北市佔了6000多人，今天數字已經到7000多人，且儘管18日上學日仍有2.8萬人停課，已不純粹是在防疫，而是要有全套的「防疫、紓困、振興與轉型」。

柯文哲稱，防疫指揮官在這2年來一直專注防疫，但自己身為台北市長，很清楚這對產業殺傷力相當大，所以才要開始假設將確診者放在家中，但後勤補給又要如何運送？台北市40歲以下民眾有三分之一人未婚，變成政府與個人之間少了「家庭」當緩衝，成為很大的社會結構問題。

媒體追問，是否相信陳時中現在沒有談選舉？柯文哲僅說，「不談（選舉）容易，不想才困難。」