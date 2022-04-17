籲中央明講防疫放寬標準　楊寶楨：別讓人民活在未知當中

▲民眾黨市議員參選人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對近來疫情升溫，民眾黨議員參選人楊寶楨質疑，執政黨政府眼看疫情爆發難以收拾，發現清不了零，就說要一步步走向與病毒共存，根本是「做不到，才放推」，之前疫情穩定的時候，怎麼不喊共存？仍然讓陳時中指揮官每天出來開記者會，報著意義不大的數字，不就是捨不得卸下防疫光環，為選舉在鋪路嗎？

楊寶楨說，「與病毒共存」一直都不是人民能夠選擇的，而是看民進黨有沒有選舉需求。民進黨只顧著自己享受政治紅利，讓辛苦的基層人員疲於奔命，為政治服務。

楊寶楨指出，歐美多國在2月份陸續放寬甚至取消防疫限制和禁令，包括丹麥、瑞典、捷克、英國、美國等等，都走向與病毒共存。民進黨政府總高舉大旗說，台灣要和國際接軌，過去這幾個月隨著邊境放寬，相關配套措施又超前部署到哪了？

楊寶楨表示，直到三月底四月初，民進黨政府還在講著以清零為目標、不放棄清零等說法，結果單日確診數破千後，就開始各路人馬洗共存；做不到就擺爛，才是民進黨防疫的最佳寫照。

「疫苗、抗病毒藥、快篩試劑、醫療可收治量能，以及新的防疫標準和規範，全部都一團亂。」楊寶楨說，綠營高官的隔離天數和健康監測時間甚至還能隨便喊，民眾根本難以依循。

再者，既然要與病毒共存，快篩試劑必須普及。此前疫情再起時，美國免費發放5億劑給民眾，日本更是準備3.5億劑，是其人口數約3倍；反觀國內，民眾卻得用政府採購價的5倍才能買到快篩試劑，如何提高篩檢意願？

楊寶楨呼籲，請執政黨政府別再折磨人民，拿民眾的健康開玩笑，防疫不該拿來當作政治操作的工具；若選擇要與病毒共存，那就斬釘截鐵地講出口，並且將放寬版本的防疫標準公開說明，別讓人民活在未知當中、失去方向，也失去對政府的信心。