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大陸 大陸焦點 特派現場

王思聰大戰連花清瘟　以嶺藥業股價一度跌停：從未稱世衛推薦

▲▼大陸抗疫中藥「連花清瘟」。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸抗疫中藥「連花清瘟」。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫情爆發以來，大陸官方多次將「連花清瘟」列入診療推薦用藥，被不少人視為抗疫「神藥」。不過，大陸知名千億富少王思聰近日卻大戰連花清瘟膠囊，受此影響，以嶺藥業股價一度跌停，引發熱議。

▲▼ 王思聰貼文。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰在微博發文。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，此前「世衛組織推薦連花清瘟膠囊」的消息傳出後，以嶺藥業股價暴漲，今年以來股價早已翻倍。

不過，王思聰14日午後，王思聰微博分享了一則有關連花清瘟膠囊的貼文，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體、實在實在是太難了」，隨即引發輿論關注。

王思聰分享的內容顯示，「世衛組織推薦連花清瘟膠囊」的消息沒有依據。轉發約1小時後，王思聰編輯了上述微博，刪除了轉發言論，仍保留有關連花清瘟的內容。

▲▼連花清瘟膠囊。（圖／取自石家莊以嶺藥業官網）

▲連花清瘟膠囊。（圖／取自石家莊以嶺藥業官網）

針對王思聰轉發微博一事，以嶺藥業證券部工作人員表示，關於微博上所傳的消息，請指出具體的問題與源頭，我們將對具體內容做解答，「我們都有完整的證據和報告披露。不能因為『王思聰』三個字眼，就隨意提出疑問，對於網絡上的一些言論，聽聽就罷了，投資者請加以甄別。」

以嶺藥業有關負責人再指出，世衛認可的是包含連花清瘟在內的中醫藥對於新冠肺炎的療效，「是否將連花清瘟作為新冠治療推薦藥物，並沒有在該會議紀要中得到體現。」

▲王思聰也出聲砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰的言論常引發爭議。（圖／翻攝自微博）

王思聰的舉動引發熱議。不少網友表示支持，「小王還挺有正義感，很多人不敢說罷了」、「王校長合理質疑一下而已，這麼大反應？？？」、「明眼人都知道對錯，就是把人當笨蛋薅，太可惡」。

不過也有許多人批評王思聰，「王思聰不去懟輝瑞，反而懟以嶺，會不會是美帝的臥底，利用影響力，打擊中醫藥？」、「他不怕他爸的公司也查一下？」、「說話要講證據，拿不出證據，就閉嘴，否則利益受損可是要負責的」。

據悉，「連花清瘟」被大陸官方多次推薦為新冠肺炎治療藥品，港府早前也為市民派發，但也被諸如紐西蘭、澳洲等國家列為禁藥。大陸外交部及中國大陸駐紐西蘭大使館日前接連發出訊息，提醒民眾赴紐西蘭攜帶藥品要「慎重」。

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