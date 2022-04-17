假日上午火炎山擠人潮！「盛況」一曝　留言全炸了：恐怖群聚

▲有山友16日到火炎山，拍下人山人海的畫面。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

網搜小組／鄺郁庭報導

連2天本土確診破千例，還陸續出現中重症患者，讓不少人擔憂疫情走向，一篇登山分享文就讓網友炸鍋了！因為有山友16日前往苗栗火炎山，拍下早上9點多「人山人海盛況」，入口處的人潮讓許多網友嚇喊，「這才是恐怖的群聚」、「疫情就是這樣擴散。」還有人直搖頭，「下山一起去戳鼻子喔……」

有山友16日在臉書社團《肉腳登山隊》貼出一段11秒的影片，「4/16火炎山早上9：25的人山人海盛況」，只見路旁的登山入口擠滿登山群眾，入山步道上也都是人，重點是看得出來並沒有保持社交距離，很多山友甚至是肩並肩一起走的。

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▲不少網友見到這幕忍不住嘆氣，為本土疫情捏把冷汗。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

畫面一出，網友們紛紛留言處喊扯，「這是在搶購什麼」、「好扯……如果有一個確診者，當天有去的應該無一倖免」、「比市場還多人，太可怕」、「幸好今天沒去」、「山上是打疫苗還是有發紅包啊」、「這如果有足跡，要怎麼做匡列名單呢」、「一時玩樂一時爽；一起隔離一起爽」、「大家想疫情都去戶外，結果戶外比室內還多人。」、「這是超級大群聚啊」、「現在疫情嚴重，是我的話馬上離開。」

有人則是猜測，「連假去人沒那麼多，應該是有團體去」、「應該是有登山社，還是公司旅遊吧？之前不會那麼多人」、「應該是坐遊覽車去的吧！不知道有沒有戴口罩啊？」就有網友發現1點直搖頭，「這才是恐怖的群聚……（而且好多人都不戴口罩）」、「好多人都沒戴口罩，他們好勇敢」、「好多人+沒戴口罩啊」、「不戴口罩哪一招啊！」