　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假日上午火炎山擠人潮！「盛況」一曝　留言全炸了：恐怖群聚

▲▼ 。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

▲有山友16日到火炎山，拍下人山人海的畫面。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

網搜小組／鄺郁庭報導

連2天本土確診破千例，還陸續出現中重症患者，讓不少人擔憂疫情走向，一篇登山分享文就讓網友炸鍋了！因為有山友16日前往苗栗火炎山，拍下早上9點多「人山人海盛況」，入口處的人潮讓許多網友嚇喊，「這才是恐怖的群聚」、「疫情就是這樣擴散。」還有人直搖頭，「下山一起去戳鼻子喔……」

有山友16日在臉書社團《肉腳登山隊》貼出一段11秒的影片，「4/16火炎山早上9：25的人山人海盛況」，只見路旁的登山入口擠滿登山群眾，入山步道上也都是人，重點是看得出來並沒有保持社交距離，很多山友甚至是肩並肩一起走的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

▲不少網友見到這幕忍不住嘆氣，為本土疫情捏把冷汗。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

畫面一出，網友們紛紛留言處喊扯，「這是在搶購什麼」、「好扯……如果有一個確診者，當天有去的應該無一倖免」、「比市場還多人，太可怕」、「幸好今天沒去」、「山上是打疫苗還是有發紅包啊」、「這如果有足跡，要怎麼做匡列名單呢」、「一時玩樂一時爽；一起隔離一起爽」、「大家想疫情都去戶外，結果戶外比室內還多人。」、「這是超級大群聚啊」、「現在疫情嚴重，是我的話馬上離開。」

有人則是猜測，「連假去人沒那麼多，應該是有團體去」、「應該是有登山社，還是公司旅遊吧？之前不會那麼多人」、「應該是坐遊覽車去的吧！不知道有沒有戴口罩啊？」就有網友發現1點直搖頭，「這才是恐怖的群聚……（而且好多人都不戴口罩）」、「好多人都沒戴口罩，他們好勇敢」、「好多人+沒戴口罩啊」、「不戴口罩哪一招啊！」

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／汐止偵查隊確診！　全分局清消
連2天破千「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊
快訊／民進黨高雄初選爆冷門！　高閔琳慘出局
莫斯科號慘遭擊沉！　最後身影狼狽曝光
快停止！　洗衣機「1動作」一堆人都做錯
老婆被爆二婚！　郝劭文開直播護妻
快訊／徐小可爆哭道歉後首發聲！　求擺脫過去痛苦
快訊／台江國家公園大火！　黑煙竄天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／汐止再傳偵查隊警員確診　未發燒但「喉嚨痛」全分局清消

5~11歲兒童打疫苗！食藥署EUA會議開完了　陳時中下午宣布接種方向

鹹酥雞想多點蒜？嘴甜妹「備註1句」中了　老闆秒給整包不能輸

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝「生活照顧」是重點

連2天破千「還敢聚餐嗎？」　他果斷取消！專家：符合3條件可照舊

假日上午火炎山擠人潮！「盛況」一曝　留言全炸了：恐怖群聚

快訊／士林交通警察身體不適確診　北市警累計20人染疫

中研院獎助烏克蘭學生求學　錄取12人將陸續抵台

快訊／瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層2警今確診！

首例兒童重症　醫用「4星彩」比喻：家長過度擔憂

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

快訊／汐止再傳偵查隊警員確診　未發燒但「喉嚨痛」全分局清消

5~11歲兒童打疫苗！食藥署EUA會議開完了　陳時中下午宣布接種方向

鹹酥雞想多點蒜？嘴甜妹「備註1句」中了　老闆秒給整包不能輸

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝「生活照顧」是重點

連2天破千「還敢聚餐嗎？」　他果斷取消！專家：符合3條件可照舊

假日上午火炎山擠人潮！「盛況」一曝　留言全炸了：恐怖群聚

快訊／士林交通警察身體不適確診　北市警累計20人染疫

中研院獎助烏克蘭學生求學　錄取12人將陸續抵台

快訊／瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層2警今確診！

首例兒童重症　醫用「4星彩」比喻：家長過度擔憂

斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

普丁根除「烏克蘭人身分認同」　俄名嘴挺爆：殘害我們100年

快訊／汐止再傳偵查隊警員確診　未發燒但「喉嚨痛」全分局清消

再見牽制輸球　葉總：樂天很enjoy這種play

俄羅斯稱擊落烏運輸機　機上「載大批西方武器」傷亡不明

中華eMOVING Shine「魅力紅」新色登場　寵愛媽咪再送萬元保養品

給新人一個機會　蘇治芬與蔡易餘共同推薦王宣貿！　

徐小可「逆時中」遭出征　蔣萬安︰防疫摻雜選舉考量非民眾期待

黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典　感佩翁氏宗親凝聚力

春夏「個性極簡風」單品推薦　炫腹短版上衣搭配一雙厚底涼鞋不出錯

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

學者曝疫情持續時間：台灣確診必破百萬

強制戴安全帽成功　為何違停無解

快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

「感染Omicron是祝福」　醫：幫台灣走向國際

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

用家用快篩4時機　居家照護現況

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

更多熱門

相關新聞

衛生局小編「上班看謎片」　手滑誤po戀足不雅片

衛生局小編「上班看謎片」　手滑誤po戀足不雅片

加拿大魁北克衛生局每日都會在官方推特帳號更新單日新增確診數字，然而14日卻有小編誤在貼文中夾帶「戀足癖」的色情影片連結，震驚10萬名粉絲，同時也意外曝光了小編的「個人癖好」。衛生當局直到30分鐘後才刪除該則貼文，不過網友依然狠酸，「小編是上班偷看謎片吧，才會犯下這種荒謬錯誤。」

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

即／士林交通警察確診　北市警累計20人染疫

即／士林交通警察確診　北市警累計20人染疫

首例兒童重症　醫用「4星彩」比喻：家長過度擔憂

首例兒童重症　醫用「4星彩」比喻：家長過度擔憂

身障員工控霸凌丟20年飯碗　監理站回應了

身障員工控霸凌丟20年飯碗　監理站回應了

關鍵字：

登山山友火炎山群聚新冠肺炎疫情本土肉腳登山隊

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

吳兆絃長大了「99％激似鄧紫棋」！21歲變這樣

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面