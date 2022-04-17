快訊／新竹縣+6！2人自主採檢確診　10足跡完成清消

▲新竹縣今日新增6例，其中4例為居隔期滿或匡列採檢確診，另外2例因症就診至醫院採檢PCR確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心公布，今(17日)新竹縣新增6例COVID-19本土確診案例，其中4例為居隔期滿或匡列採檢確診，另外2例因症就診至醫院採檢PCR確診。新竹縣衛生局表示，目前主要傳播鏈是以校園群聚事件為首，衍生至家庭傳播鏈為次要，今日4例確診個案分布在這些次要的傳播鏈中均在匡列名單內，其餘2例為主動至醫院篩檢PCR確診，持續疫調中，積極切斷感染源、追蹤匡列、採檢，及早發現確診者阻斷傳播鏈。

6例確診年齡分布在7-56歲，分別是3位男性、3位女性，Ct值分布在13.4-16.01之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為湖口鄉4例、新豐鄉1例、竹東鎮1例，居家隔離期間或期滿採檢確診為案34490、案34491、案34492、案34493，自行因症至醫院就醫為案33714、案34690，以上案例均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。

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▲▼新竹縣目前主要傳播鏈是以校園群聚事件為首，衍生至家庭傳播鏈為次要。





今日公布之確診足跡計有10處(含昨日之案33373)，均完成環境清消作業，縣長楊文科呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報竹縣防疫專線5511287，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

▲▼新竹縣府公布相關足跡，並完成清消。

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