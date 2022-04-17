響應地球日無痕環保生活　黃偉哲邀大家一起來「無痕野餐」

▲台南市環保局響應地球日，17日上午以永續發展及無痕生活的理念，在奇美博物館舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日！」活動，落實來去不留痕跡的環保生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局響應地球日，17日上午以永續發展及無痕生活的理念，在奇美博物館舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日！」活動，數十組家庭自備輕食、野餐墊及餐具共襄盛舉，並大玩各式環保遊戲，整個活動不使用一次性餐杯具，並帶走用過的東西和垃圾，落實來去不留痕跡的環保生活。

17日上午9時40分環保署與全國22縣市線上串聯地球日活動，台南市長黃偉哲、台南市環保局長謝世傑、市議員郭鴻儀及現場大小朋友皆熱情地與其他縣市民眾打招呼。台南市這一端更是高呼「投資我們的星球！台南綠生活，出發！」，表達台南市在環保行動上絕不缺席。

隨後黃偉哲也巡場關心民眾無痕野餐的情況，他讚許現場以各式回收布製作的野餐帳棚、親子家庭皆自備環保餐具享用輕食以及多樣環保闖關活動，在在呼應聯合國環境永續性及永續消費之理念。他表示，愛護地球就是投資我們的下一代，他也提醒大家，天天都是地球日，每天都要盡可能無痕過生活，才是真正愛地球，人類才能永續發展。

環保局長謝世傑說，希望大家從事戶外活動時能依環保、低碳方向規劃行程，並自備環保袋、環保餐具等，減少旅行、交通或食宿所消耗的資源。台南市積極推動環保政策，「台南減廢日」今年到目前為止，已有103家餐飲業者響應，自備環保循環容器前往消費即可享折扣或加量優惠；台南市亦有9間環保標章旅館、91家環保旅店，住宿時選擇環保房則享優惠折扣。

輕鬆落實無痕野餐之餘，許多爸爸媽媽也帶著小朋友到攤位玩環保闖關遊戲，學習省水、節能、減少廢棄物等愛護地球的方式。現場另有「Lazy樂團×烘嗓音樂」帶來輕快歌聲與樂音、Happy姐姐帶動唱、環保繪本導讀、魔術互動及比爾街頭演奏會等歡樂表演，現場的大小朋友歡笑聲不斷。

「奇美博物館及台南都會公園」為台南市首處空氣品質維護區，環保局提醒，2022年7月1日起，2006年9月30日（含）前出廠之柴油大客（貨）車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，希望市民一同守護大台南的好空氣。