陳時中點出家用快篩「使用4時機」　5縣市已申請居家照護　

▲陳時中表示，民眾不需要天天快篩，只有符合4種情況，才需要進行快篩。（圖／記者郭世賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土病例持續增加，導致家用快篩試劑需求上升。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中16日表示，一般民眾不需要天天快篩，只有符合4種情況，才需要進行快篩，另外有鑑於確診數增加，除了新北已啟動居家照護外，還有台北、台中、高雄與花蓮正在準備辦理居家照護。

陳時中指出，民眾不需要天天快篩，而是要有相關接觸可能性，像是確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊，民眾若自覺有風險或出現相關症狀，可前往「公費家用快篩試劑社區定點診所」掛號，由醫師評估發放快篩試劑後，自行在家檢驗。

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陳時中透露，隨本土病例持續增加，家用快篩試劑需求上升，徵用部分將以實名制展開配發，但也坦言「作業程序上，還需要一些時間」，至於市面上販售的家用快篩試劑，現在藥局供應量比較不足，不過超商還算良好，只是叫貨比較困難，後續會與廠商聯繫，請廠商維持充足供應。

另外，醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對各縣市辦理居家照護部分，除了新北已經來文並正式啟動外，高雄市的文件已經收到，正在簽辦當中，另外花蓮、台北、台中也都有來電詢問，目前總共有5個縣市在辦理居家照護。