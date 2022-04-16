台南春季淨灘＋學童寫生　黃偉哲：環保意識向下扎根

▲台南市環保局春季淨灘特地與學童寫生比賽相結合，近百名學童報名參加寫生，上百人響應淨灘，在假日清晨展現海洋環境之美及無私公益精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



環保意識應從孩童時期培養，台南市環保局16日春季淨灘特地與學童寫生比賽相結合，近百名學童報名參加寫生，發揮創意畫出海洋景觀、生態，也在老師及家長的引導下，了解到上百人響應淨灘，在假日清晨撿拾廢棄物守護海洋與地球環境的重要意義。

市長黃偉哲重視環保，淨灘活動不曾缺席；他表示環保局每年春、秋兩次淨灘，都吸引民間社團、企業團體、社區環保志義工及學生500多人參加。此次淨灘與國小學童寫生比賽結合，不僅增添新意，也有助於喚醒與培養學童們的環保意識。

2022年春季淨灘在黃金海岸船屋一帶，今年主題為減塑，環保局在會場設了宣導攤位，提醒民眾外出購物自備購物袋、自備環保杯等，減少使用一次性塑膠袋。環保局還在現場安排奉茶站，方便民眾補充飲水。市議員林美燕、李啓維都到埸表達對環保的重視。

2個小時淨灘，共計清除950公斤廢棄物，其中以蚵架碎竹子為最大宗計700公斤，可回收的資源物80公斤，又以玻璃瓶及保特瓶最多達50公斤。環保局表示，歷年來辦理淨灘，發現到民眾環保觀念已有所提升，沙灘的垃圾呈減少趨勢，去年前清除2.8公噸廢棄物，今年不到1公噸。

陪著兒子參加寫生比賽的陳小姐說，孩子從小喜歡畫圖也常參加各類繪畫比賽，淨灘結合學童寫生比賽不僅有創意也有意義。眾多人在假日起個大早來撿拾沙灘上廢棄物，環保精神讓人感動。自己也藉機告訴孩子不可以亂丟垃圾，流入大海的廢棄物魚蝦吃了民再去捕抓，最終食物鏈還是回到人身上。

環保局長謝世傑指出，市政府積極地發展黃金海岸觀光，但較多的人為活動也不免帶來了較多的垃圾，地球只有一個我們應該盡量不使用一認性用完即丟的餐具或物品，隨手帶走使用過的東西及垃圾，地球才能永續。

這次淨灘參與的單位包括有中華電信、南茂科技、奇美實業、能元科技又台銀人等共計16個單位，其中二個很特別的單位，分別是朝興啟能中心及樂憨之家，皆是重度身心障礙者團體，他們為回報社會各界對身心障礙者的關心與協助參加淨灘，為保護環境盡一己之力。

環保局表示，學童寫生比賽成績預計於5月下旬對外發布，屆時將同步於環保局官網、臉書公布，也會發新聞稿。金、銀、銅及優選者，環保局將電話逐一通知。