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黃偉哲慰勞歸仁最美風景　感謝台南志義工擦亮鄰里

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

志工身影穿梭巷弄，清掃環境、擦拭反射鏡，這是台南歸仁最美的風景，16日台南市環保局及歸仁區公所聯合辦理環境清潔日活動，市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道。

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，歸仁地區近幾年來快速發展，沙崙智慧綠能科學城重大建設一一到位，該區儼然成為台南發展的火車頭。然而硬體建設快速發展，軟體也要跟上，良好的生活環境除了靠環保單位日常清掃維護，更需要市民朋友及志義工們一起攜手投入。市民朋友整理居家環境，志工們協助清理街道，還有團委會志工擦拭鏡面，使城市街道整潔的同時，也顧及交通安全。

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，台南市環保志義工約2萬6千人，深入各鄰里協助街道清掃、清除登革熱孳生源及資源回收工作，默默為社區、鄉里奉獻付出，是維護大台南環境清潔的重要助力。

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁區六甲里長林石象表示，感謝市府大力推動歸仁區地方建設，好的建設也需要民眾一起維持，他會繼續帶領里民及志義工維護鄰里環境，讓歸仁區成為台南市的標竿和模範。

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六甲里環保志義工約40餘人，在里長林石象帶領下每月出勤1至2次，協助清掃街道，清除積水容器等病媒蚊孳生源，維護鄰里整潔。救國團歸仁團委會認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭約百面反射鏡，近年來已擦拭上千面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全，是公私協力最佳典範。

▲台南市長黃偉哲一早便到場慰勞環保志義工及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，並親自擦拭反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁區長魏文貴感謝六甲里長林石象及救國團歸仁團委會長郭江海率領志義工無私付出，並呼籲梅雨季節將至，提醒市民朋友雨後主動清除積水容器等病媒蚊孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，共同防範登革熱。

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