　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

▲正心中學今年「惜福餐」活動在今日舉行，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲正心中學今年「惜福餐」活動在今日舉行，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林私立正心中學自2000年起在均在3、4月間舉辦惜福餐活動，將一天原本豐盛的午餐改為簡單的炒飯，省下的餐費幫助愛心團體。今年「惜福餐」活動在今（15）日舉行，有2000多名師生參加，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。

華聖啟能發展中心鼓隊在劉振旺主任、楊悅欣社工師及鼓隊老師的帶領下，蒞校於朝會時間進行表演，以感謝正心中學自該中心創辦以來的關懷和捐助。主任劉振旺表示，這2年來受疫情衝擊取消許多活動，鼓隊已經很久沒有機會外出表演，今天能夠帶著全新的鼓在正心中學表演，大家十分興奮。

正心中學校長林佳慧表示，20年前當導師時，幾名男學生邀他參加午餐約會，8個人吃4個便當，把省下的便當錢捐出去，也就是「惜福餐」活動，讓她印象深刻，也非常感動。林佳慧說，該校自22年前開始舉辦「惜福餐」活動，口號是「需求減半、愛心陪伴」，教導學生簡樸、惜福、分享以及陪伴的精神，當天以簡單炒飯作為午餐，省下一半餐費捐給需要幫助的團體。

▲正心中學今年「惜福餐」活動在今日舉行，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華聖啟能發展中心鼓隊在劉振旺主任、楊悅欣社工師及鼓隊老師的帶領下，蒞校於朝會時間進行表演，以感謝正心中學自該中心創辦以來的關懷和捐助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林今+0　新竹確診男進香留足跡...來回趴走三宮廟

►雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家　4男遭羈押禁見

►疫情居高不下　張麗善：努力達到防疫與正常生活的平衡點

►大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕　雲林彰化警力交接


 

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／花蓮爆146例！　10大張足跡曝光
陳時中：月底破萬有可能　「3件事要做確實」
快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦
快訊／確診數提前破千！　陳時中估「破萬時間點」
快訊／遭白牌司機性侵懷孕！　17歲少女赴警局提告
快訊／桃園疫情炸！　神準科技「114人確診」
快訊／高雄列高風險區！　陳其邁：已準備好居家照護
快訊／新北單日增328例　326戶開始「居家照護」
快訊／遭徐小可批「練肖話」！　陳時中說重話
快訊／阿Ben、徐小可道歉了！　痛訴遭網軍洗版
快訊／民怨買不到快篩！　陳時中回應了
快訊／徐小可直播爆哭！　阿Ben「為什麼不能說實話」
快訊／民怨沒被匡列！　陳時中怒了：疫情都2年
快訊／新北不再公布足跡！　侯友宜：確診數已非重點
快訊／高雄海量足跡！　IKEA、夢時代、大樂購物中心
陳時中：6縣市列高風險區！　確診破百萬「不是不可能」
一口氣飆1209例！醫驚「超乎預期」　預測破萬時間
快訊／高雄列高風險區！阿妹歌迷再+1　演唱會座位曝
快訊／醫估本土確診「恐破百萬」　陳時中：不是不可能
炸1209例！他狂嗆「保單買不到」　網酸爆：典型台灣人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東「班班有冷氣」達標　5月各班冷氣啟用到位

十八尖山環境再升級　景觀整建改善4大亮點

正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

金門400年古墓粗糙開挖文物被毀！　議員促文化局修法管理

台中市政府有「文昌位」　坐過後考律師、司法官、調查官都上榜

清明祭祖以功代金　台南響應人數與金額近3年來最高

里港分局前進三地門部落　宣導交通安全、婦幼、反詐騙

花蓮校園疫情擴大　縣府籲原住民長者接種疫苗...最高可拿2500元

學生染疫暴增！　花蓮加強查緝補習班防疫措施

遇警攔檢盤查男子直發抖　保險套藏安毒露餡送辦

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

台東「班班有冷氣」達標　5月各班冷氣啟用到位

十八尖山環境再升級　景觀整建改善4大亮點

正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

金門400年古墓粗糙開挖文物被毀！　議員促文化局修法管理

台中市政府有「文昌位」　坐過後考律師、司法官、調查官都上榜

清明祭祖以功代金　台南響應人數與金額近3年來最高

里港分局前進三地門部落　宣導交通安全、婦幼、反詐騙

花蓮校園疫情擴大　縣府籲原住民長者接種疫苗...最高可拿2500元

學生染疫暴增！　花蓮加強查緝補習班防疫措施

遇警攔檢盤查男子直發抖　保險套藏安毒露餡送辦

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

剩7天！去健身房需打滿3劑　「他只打1劑疫苗」急問：哪裡可以預約

快訊／花蓮疫情爆炸！部花群聚「精確數字+103」　十大張足跡曝光

快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦皮店到店入列

確診者去桃園吃喜宴、唱KTV未被匡列　新北：疫調交給當地衛生局

「要接受大規模染疫！」陳時中：月底破萬有可能　3件事要做確實

兒童新冠疫苗「有望先打莫德納」 ！陳時中：週日審查EUA

不能出國還是想要拿到行李箱！　兆豐2年送出超過3萬個

遠雄砸10億拿下水湳千坪地　預計2023年Q4推案

確診數提前破千！陳時中估「破萬時間點」強調重點是做好減災

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

彰化和美高中(國中)緊急公布　4/15禁止到校採線上教學

大甲媽遶境爆確診足跡　顏清標：媽祖攏會化解

為父參戰！韓國瑜戰友女兒登記議員初選

建商豪氣捐千萬助學金　助清寒學子翻轉人生

桃園購物節「壓軸抽」好宅　幸運得主揭曉

中橫便道17.2K搶修　拚合歡山花季前先行通車

新任波蘭處長高則叡　拜會鄭文燦

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

永康警守護治安贈「黑關公

保險套藏安毒露餡送辦

清明祭祖以功代金台南響應3年最高

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

台中市府有文昌位　坐過後考律師、司法官都上榜

400年古墓開挖文物被毀　文史工作者急喊停

更多熱門

相關新聞

另類不講武德盃！　勇警壓制3少年香客閃避

另類不講武德盃！　勇警壓制3少年香客閃避

日前進香活動發生多件推擠、肢體衝突事件，今日（15）日上午9時許，北港武德宮又傳出疑似鬥毆事件，現場多名警力將滋事者壓制在地，香客驚恐閃避。原來是北港警分局借用武德宮停車場實施快速反應打擊部隊狀況演練，附近鄉親知道後鬆了一口氣，也誇讚警員模擬演練到位相當認真。

雲林預告今日+3　盼國家快篩試劑能平均、妥善處理

雲林預告今日+3　盼國家快篩試劑能平均、妥善處理

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

雲林大麻工廠比特犬顧家　4男全收押

雲林大麻工廠比特犬顧家　4男全收押

議員參選人張嘉玲中和掃街　蘇治芬與雲林同鄉陪同拉抬聲勢

議員參選人張嘉玲中和掃街　蘇治芬與雲林同鄉陪同拉抬聲勢

關鍵字：

正心中學雲林惜福餐華聖啟能發展中心

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

三級警戒不遠了？　專家給答案

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面