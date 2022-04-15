正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

▲正心中學今年「惜福餐」活動在今日舉行，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林私立正心中學自2000年起在均在3、4月間舉辦惜福餐活動，將一天原本豐盛的午餐改為簡單的炒飯，省下的餐費幫助愛心團體。今年「惜福餐」活動在今（15）日舉行，有2000多名師生參加，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。

華聖啟能發展中心鼓隊在劉振旺主任、楊悅欣社工師及鼓隊老師的帶領下，蒞校於朝會時間進行表演，以感謝正心中學自該中心創辦以來的關懷和捐助。主任劉振旺表示，這2年來受疫情衝擊取消許多活動，鼓隊已經很久沒有機會外出表演，今天能夠帶著全新的鼓在正心中學表演，大家十分興奮。

正心中學校長林佳慧表示，20年前當導師時，幾名男學生邀他參加午餐約會，8個人吃4個便當，把省下的便當錢捐出去，也就是「惜福餐」活動，讓她印象深刻，也非常感動。林佳慧說，該校自22年前開始舉辦「惜福餐」活動，口號是「需求減半、愛心陪伴」，教導學生簡樸、惜福、分享以及陪伴的精神，當天以簡單炒飯作為午餐，省下一半餐費捐給需要幫助的團體。

▲華聖啟能發展中心鼓隊在劉振旺主任、楊悅欣社工師及鼓隊老師的帶領下，蒞校於朝會時間進行表演，以感謝正心中學自該中心創辦以來的關懷和捐助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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