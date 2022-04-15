新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

▲今早9時許北港警於武德宮停車場快打演練，一度遭誤傳是鬥毆事件，現場香客紛紛閃避不敢靠近。（圖／北港警分局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前進香活動發生多件推擠、肢體衝突事件，今日（15）日上午9時許，北港武德宮又傳出疑似鬥毆事件，現場多名警力將滋事者壓制在地，香客驚恐閃避。原來是北港警分局借用武德宮停車場實施快速反應打擊部隊狀況演練，附近鄉親知道後鬆了一口氣，也誇讚警員模擬演練到位相當認真。

北港警分局副分局長吳柏源說明，警方處理聚眾鬥毆等突發衝突事件均遵循「快速抵達現場、善用辣椒水、立即逮獲滋事分子」。今日上午演練，從事件發生、民眾報案到勤務中心調派支援警力，最後警方於現場以優勢警力將雙方滋事群眾隔開，迅速的控制拿木棍打鬥的暴徒，以優勢的警力將鬧事的份子逮捕直接送辦，也讓員警熟悉遇到緊急情況要如何應對。

▲北港警於武德宮停車場快打演練，一度遭誤傳是鬥毆事件，現場香客紛紛閃避不敢靠近。（圖／北港警分局提供）

副分局長吳柏源表示，快速打擊犯罪部隊」演練，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，控制現場狀況，即是透過檢測及訓練警力集結的效能，建立員警迅速反應、相互協防的默契，演練結果展現了員警快速、機動、專業、訓練有素之特性，全體員警也將全力以赴，宣誓維護治安、打擊犯罪的決心。

▲警員扮成滋事民眾，演練逼真，一度讓附近鄉親與香客以為真的發生打鬥事件。（圖／北港警分局提供）

▲快速打擊犯罪部隊演練，透過檢測及訓練警力集結的效能，建立員警迅速反應、相互協防的默契。（圖／北港警分局提供）

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