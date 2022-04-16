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自小客路口急左轉...直行機車剎不住直接撞上　騎士僅擦挫傷

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，直行機車剎車不及發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，直行機車剎車不及發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路，在鎮撫街口左轉時，直行機車剎車不及發生碰撞，陳姓騎士當場人車倒地，所幸僅受到擦挫傷，轎車與機車都受損，警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，肇事責任與後續賠償事宜仍待調查釐清。

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，直行機車剎車不及發生碰撞，機車橫躺現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，直行機車剎車不及發生碰撞，機車橫躺現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，23歲的日籍男子犬嶋（已入籍台灣），14日晚間駕駛轎車沿桃園區三民路左轉鎮撫街口時，對向車流湧至，其中20歲的陳姓騎士疑似剎車不及撞上左轉轎車，當場人車倒地，警方趕抵處理時，受傷騎士意識清楚，身體僅受到擦挫傷，但汽機車均有受損狀況。

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，遭直行機車碰撞，轎車左側嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日籍男子犬嶋14日晚間開車行經桃園區三民路左轉鎮撫街口，遭直行機車碰撞，轎車左側嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局交通中隊分隊長江政諺呼籲，汽機車行經路口處時應減速、禮讓轉彎來車先行，以避免發生碰撞，肇事原因與後續責任仍待調查釐清。

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