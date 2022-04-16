自小客路口急左轉...直行機車剎不住直接撞上　騎士僅擦挫傷

台灣有許多汽車旅館，是許多情侶、夫妻約會住宿的好選擇。一名男子好奇，他與女友偶爾會去旅館，某次誤打誤撞，住到了汽車旅館，但2人騎車進去，讓他不免好奇，「騎機車進汽旅很怪嗎？」貼文曝光後，也引起熱烈討論。