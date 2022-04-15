阿兵哥戀上國中女！3度上摩鐵傳訊：技術要加油　父母炸鍋提告

▲桃園市邱姓男子於2019年時任現役軍人期間，網路認識還不滿16歲少女三度上摩鐵嘿咻，還在通訊對話留言「技術要加油喔」，事後遭少女父母提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

邱姓男子曾於桃園市某陸軍部隊服役，2019年間認識還未滿16歲少女，卻三度邀約上摩鐵嘿咻，甚至還在通訊軟體上留下「技術要加油喔」等鹹濕對話，父母發現後炸鍋提告；桃園地院法官審理時，邱男態度反覆，辯稱帶少女上摩鐵只是純休息等語，法官審酌邱男在警詢時坦承犯罪，審結依現役軍人犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年6月，共3罪，應執行有期徒刑3年2月，還可上訴。

檢警調查，23歲的邱姓男子，曾在桃園市某陸軍部隊服役，2019年9月間透過網路交友軟體認識還在國中念書的少女，雙方成為男女朋友關係，邱明知少女還未成年，2019年10月、11月間交往期間，邱邀少女出遊，但卻跑到摩鐵，在未違背少女意願下三度發生性行為。

事後邱男與少女透過通訊軟體還討論做愛技術對話，包括「技術要加油喔」、「你下面異味很重嘛」、「我很想玩多點姿勢」等鹹濕對話，少女父母察覺後氣得報警提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌將邱男提起公訴。

桃園地院法官審理時，邱男一度否認對少女有性行為，辯稱上摩鐵只是純休息、聊天，對話紀錄只是打嘴砲。但在警訊時則坦承與少女有性行為，目的是要保護少女等語。辯護人也以邱知悉少女為未滿16歲之國中生，交往期間雖一同外出3次並均進入旅館房間，但僅單純休息，並未發生猥褻或性行為，請為無罪諭知。

法官審酌，邱男行為時已23歲，未能克制生理衝動，為滿足其情慾，遽然對心智尚未發育成熟之少女為性交行為，對少女人格極度不尊重，根據2人對話紀錄，影響少女對性自主界限認知之正常發展，危害身體發展語日後之男女感情觀念；且犯案後未獲少女及其法定代理人諒解，審結依現役軍人犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，分別判處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑3年2月，還可上訴。

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