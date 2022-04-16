澤倫斯基：俄羅斯恐在絕望之下「動用核武」　全世界都該擔心

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭烏克蘭飛彈擊中沉沒，嚴重打擊俄軍士氣。烏克蘭總統澤倫斯基表示，現在全世界的人都必須擔心，俄羅斯總統普丁可能會動用核武或化武，此說法也和美國中央情報局（CIA）相呼應。

根據CNN報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受訪問時表示，世界上所有的國家都應該對普丁（Vladimir Putin）動用核武或化武做好準備，「他們有可能這麼做，我是說他們可以這麼做。對他們來說，人民的性命無足輕重，但我們應該要想的不是害怕，而是做好準備，我認為這不是烏克蘭的問題，不僅是烏克蘭的問題，也是全世界的問題。」

CIA局長伯恩斯（William Burns）日前才指出，如果普丁走投無路，確實可能會轉而在烏克蘭使用核武，「考慮的普丁和俄羅斯可能對戰況感到絕望，以及至今在戰場上的挫敗，我們任何人都不能對他們部署戰術或低當量核武器的風險掉以輕心。」

澤倫斯基表示，目前在戰爭中陣亡的烏軍人數約在2500至3000之間，但很難評估平民的傷亡人數，「因為我國南部城鎮仍被俄軍封鎖，赫爾松、馬力波還有東部地區，我們不知道有多少人死亡。我們都想抵抗，但我們也必須竭盡全力別讓這場戰爭永無休止，時間越長，我們失去的就越多。」

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