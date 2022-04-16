國道不明尖銳物噴滿車道長髮哥徒手排除　國道警說話了…

記者林悅／台南報導

針國道1號台南仁德北上路段，發生不明尖銳物噴滿車道造成車輛回堵，有熱心長髮哥，下車徒手將車道上的掉落物全部清除，而後車不僅耐心等候，還很有默契地主動「擋車」讓長髮哥安全排除障礙，國道警察第四大隊指出，此舉雖違法，惟行為人未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，將以勸導為主不予舉發。

▲熱心的長髮哥在國道上，清除噴了滿地的不明尖銳物。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

國道警察第四大隊指出，有關「國道不明尖銳物噴滿車道、熱心長髮哥手工排除、後車全幫擋」1案，經查於4月15日下午1時35分許，國道1號北向328.4公里（仁德路段）內、中線車道上散落不明物品，疑似有尖銳物可能導致車胎受損，高公局南區養護工程分局於接獲通報後，隨即派工務段人員前往處理排除，於下午2時許清除完畢。

經檢視新聞照片，該名熱心民眾應為擔心行駛於高速公路之車輛車胎受損，於車道上之所有車輛緩慢閃避、行駛時，才下車先行將掉落物排除至內側路肩、不影響車輛行駛處，工務段人員隨即抵達現場將所有掉落物排除。

依據高速公路及快速公路交通管制規則第19條規定，行人不得進入高速公路及快速公路。檢視新聞照片之當時狀況，3車道之車輛已慢速行駛，以車輛形成「防護牆」，該熱心民眾因現場狀況安全後下車、排除掉落物，以避免嚴重危害發生。當時行為人未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，本大隊將以勸導為主，不予舉發。

國道警察於巡邏時發現掉落物將於第一時間通報並排除，如掉落物面積太大、無法立即排除，國道警察將於路段後方協助警戒至掉落物排除為止，四大隊將調閱相關影像，追查掉落物品之車輛、依法偵辦。依據高管規則規定，行人不得進入高速公路，四大隊在此呼籲民眾，如於高速公路行駛時遇車道上有大型或是散落型掉落物，請多加利用高速公路局1968專線電話或高速公路1968 APP通報路況，高速公路局將隨即通知該路段所轄工務機關前往排除，切勿擅自於主線車道上停車、獨自1人下車排除，以免危險發生。另開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免遇到掉落物、閃避不及發生事故，造成自身及其他用路人之危害。