園藝工人趕施工撞斷路樹！左腿開放性骨折　車頭全毀慘況曝

▲桃園市張姓園藝工人15日清晨5時許開著小貨車趕工，行經桃園區國際路時失控撞上路樹，小貨車頭幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者游宗樺、沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓園藝工人15日清晨5時許駕駛小貨車趕工，行經桃園區國際路二段時，突然失控自撞路樹，巨大撞擊力道嚇壞路人與居民，警方與消防救護人員到場時，將受困駕駛座的張男以破壞器材救出，左腿有開放性骨折，警方酒測後酒測值為零，張男辯稱是排檔故障才會失控自撞路樹，肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市張姓園藝工人15日清晨失控撞斷路樹，消防人員以破壞器材稱開車門將受困張男救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局交通分隊指出，42歲的張姓男子今天清晨5時45分許，駕駛員一用工程小貨車，沿國際路往台一線中山路方向行駛，行經國際路二段時，突然失控往路旁偏駛，撞斷路樹後還撞上路旁水泥設施才停下，意外發生後，小貨車車頭幾乎全毀，張則卡在駕駛座上無法動彈。

▲桃園市張姓園藝工人15日清晨失控撞斷路樹，警消到場處理，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園消防分隊人員據報趕來救援，以破壞器材將張男拉出駕駛座，其中左腿部分有開放性骨折，但張男意識清楚，沒有生命危險；警方進行酒測後酒測值為零，張男向員警聲稱，意外發生時，為閃躲前方轎車，因排檔突然故障才會失控自撞路樹。張男經送醫治療後無生命險，肇事原因正由警方調查釐清。

【更多新聞】

►快訊／單日破百！桃園新增本土確診100+ 鄭文燦下午記者會說明

►銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡 起出台電電纜

►桃園轎車失控連環撞 警到場驚見「男癱駕駛座」無呼吸心跳