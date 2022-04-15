桃園今炸出290本土排第2多　部分確診者採居家照護開始實施

▲桃園市今天新增本土確診個案+290，市長鄭文燦表示，針對輕重症分流政策，市府規劃居家照顧已開始實施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市15日新增本土確診個案+290再創新高，有媒體詢問是否市府已規劃居家照顧措施？市長鄭文燦表示，市府已部分實施居家照顧，我們大部分還是送檢疫所與醫院這兩個部分為主，部份個案已採取居家照顧型態，已委請衛生局評估居家照顧有哪些需求，線上醫療諮詢、需要送藥服務等，輕重症分流會由實際個案來判斷如何分流。

鄭文燦指出，因為今天新增本土確診個案比較多，實際上市府已部分實施居家照顧，我們大部分送檢疫所與醫院這兩個部分為主，部份的個案已經採取居家照顧的型態，市府會請衛生局評估居家照顧有哪些需求，包括線上醫療諮詢，或是送藥服務需求等，我們社區藥局要負責處方籤能夠開設好藥物，順利送達居家照顧者手上。

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另外，居家照顧者若有垃圾要清運，不能夠與一般生活垃圾混在一起，由環保署委託專業處理機構，市府清潔隊會將垃圾送到專業處理機構處理。

鄭文燦強調，至於生活物資需求方面，我們的社區關懷服務照顧中心，如果有需要也會提供些生活物資方面協助。這個型態是必然的，從國外經驗來看，輕症居家照顧的情況是主要照顧方式，醫院則負責重症。不過如有涉及像年紀較長或免疫功能較低、孕婦等，可能還是要由醫院照顧比較妥當，輕重症分流會由實際個案來判斷如何分流。

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