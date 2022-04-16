感恩逃過火劫！　嘉義名店「1元換木屐」....民眾大排長龍

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市北門車站3月13日火警，火勢一發不可收拾連燒玉山旅社在內7棟木造平房，更一度險波及當地新住民黎金釧所經營的手工木屐店。一個月後，黎為感謝家中所賜奉的神佛保佑，因此義賣店內木屐，一塊錢就可以將精緻木屐帶回家，活動訊息一出引來不少民眾一早排隊。

▲ 嘉義北門車站日前大火，商圈內木屐店幸運躲過一劫，店家義賣百雙木屐。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義木屐女王黎金釧(圖左)。（圖／記者翁伊森攝）

黎金釧表示，當天火勢之大讓她相當擔心燒到自己的木屐店，因此內心一直跟自家祀奉的觀世音菩薩許願，希望這一波火警可以讓自己降低損失，果不其然火勢延燒玉山旅社內的7棟木造平房，自己的店內卻毫髮無傷，她也感謝消防人員水線佈線，成功攔阻火勢波及自己店內，讓她幸運全身而退。

▲嘉義木屐女王黎金釧虔誠信仰觀世音普薩，此次火災後更堅定她的信仰。（圖／記者翁伊森攝）

「木屐女王」16日上午舉辦與菩薩結緣贈送木屐活動，名額僅限100位，民眾15日需提前領取號碼牌，再參加16日上午9點至10點一個小時現場排隊抽獎，凡是捐出一塊錢就可獲得價值490元至3600元的木屐一雙，每人限1雙，現場近百位民眾排隊希望可以分享店家的幸運，也藉由木屐與觀音菩薩結緣，獲得平安。

▲▼ 嘉義北門車站日前大火，商圈內木屐店幸運躲過一劫，店家義賣百雙木屐。（圖／記者翁伊森攝）

▼嘉義北門車站店家義賣百雙木屐，現場近百名眾專程排隊。（圖／記者翁伊森攝）