18歲公民權複決綁大選　柯建銘：朱立倫別當「修憲詐騙集團首腦」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中選會委員會議15日通過「18歲公民權修憲複決」與11月26日舉行的2022年地方公職人員選舉同日投票。民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書表示，國民黨主席朱立倫已經當了一次修憲的「逃兵總司令」，難道還要繼續當修憲的「詐騙集團首腦」，希望全民一同來監督國民黨，有無積極宣傳，是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至。

柯建銘表示，18歲公民權公民複決併大選終於確定了，國民黨切勿再閃避，莫讓自己成為歷史的罪人。

柯建銘回顧，自2002年，他代表民進黨立法院黨團領銜提案投票年齡降到18歲開始，20年過去了，終於走到今天這個歷史關鍵的一刻，中央選舉委員會15日公佈，2022年憲法修正案之複決案投票日期，定於11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

柯建銘指出，這是台灣憲政史上，首次交由公民複決的憲法修正案，換言之，生活在這塊土地上你我，都正在見證歷史，然而這還不夠，更期望朝野各黨，應該團結起來，共同號召全民支持18歲公民權的修憲公民複決，讓全民走進投票所，一起創造歷史。

柯建銘向朱立倫、國民黨前主席馬英九喊話說，不要活在1218公投的過往，更不要再找理由杯葛本次的公民複決，尤其朱立倫已經當了一次修憲的「逃兵總司令」，難道還要繼續當修憲的「詐騙集團首腦」，讓整個國民黨成為台灣的「歷史罪人」嗎？希望全民一同來監督國民黨，有無積極宣傳本次18歲公民權修憲公民複決投票，是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至。