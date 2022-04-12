蘇貞昌感謝柯建銘協助政府　總質詢「經過磨合大家以禮相待」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌12日表示，這個會期的總質詢可以說是高潮迭起，一開始雙方可能比較急，各方面可能有激烈交鋒，但是經過整個會期的磨合，最後大家以禮相待，都非常地理性，「我們看到越能夠以禮相待，彼此越能夠聽得清楚」。

蘇貞昌12日赴立法院進行施政報告總質詢，在詢答結束之後，擔任會議主席的立法院副院長蔡其昌表示，本會期自3月4日起對行政院長施政方針及施政報告進行質詢，已經在今天詢答完畢，謝謝蘇貞昌及各部會首長列席答詢，在質詢結束前，再請蘇貞昌說幾句話。

蘇貞昌表示，這個會期自己依照憲法規定，應邀前來立法院做施政報告，並備質詢，非常感謝各位立法委員，從方方面面給行政院很多指教、鞭策與督促，這個會期有相當多重要法案，立法院工作負擔也相當辛苦，他要特別表示敬佩、肯定及感謝。

蘇貞昌指出，這個會期的總質詢，可以說是高潮迭起，從一開始的詢答雙方比較急，在各方面可能有激烈交鋒，但是經過整個會期的磨合，「最後大家以禮相待，都非常地理性」，而且非常反映民意，從各個方面給行政院更多、更清楚的指教。

蘇貞昌認為，從這個會期詢答的過程中，「我們看到越能夠以禮相待，彼此越能夠聽得清楚」，而且能夠更進入具體的政策討論，也才能更加福國利民，更有益於立法院的運作，自己從中學習到很多，在很多方面也要深自檢討、更加進步，也謝謝立法院很多的指教。

蘇貞昌也說，他要特別感謝民進黨立法院黨團，在總召柯建銘的領導下，從進退、各方面都給政府很多支持幫忙，使得國家政策能夠順利推動，尤其很多立委能夠體諒行政方面的負擔沈重，用書面質詢或者減少質詢時間，反而給政府更多指教，讓政府能夠從各方面深入了解。

蘇貞昌強調，行政院非常重視立法委員，不論是書面或口頭提出來的指教與鞭策，政府都會非常嚴謹地逐一答覆，「能夠作為各方面，應該要有更加進步，我們會照這樣來做」。

蘇貞昌表示，接下來立法院的會期非常寶貴、時間非常重要，行政院提出很多法案送到立法院，還請各位立委多多支持、能夠順利通過，以應國家需要及人民期待，祝福大家能夠工作順利，行政院會與立法院一起推動國家進步，努力讓台灣更好、國家更好。

▼行政院長蘇貞昌施政總質詢劃下句點，多位民進黨立委合照留影。（圖／記者屠惠剛攝）

