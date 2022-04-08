挺柯建銘「國務機要費除罪化」　蔡易餘：過去修法是要羞辱陳水扁

▲蔡易餘力挺國務機要費除罪化。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統陳水扁昨（7日）召開國際記者會，為國務機要費一案自清，民進黨團總召柯建銘隨後也發文力挺，指國務機要費就是一般官員的特別費，重提應速修法除罪化。對此，民進黨立委蔡易餘8日跟進表態，2011年國民黨拒絕國務機要費除罪化，就是為了羞辱陳水扁，現在應修法正視問題了。

蔡易餘透過臉書表示，在法制史上，國務機要費由來可追溯至民國四、五十年代，當時分為「機要費」與「特別費」二筆，六十年代則合併稱為「國務機要費」。顯見國務機要費的本質即是總統之「機要費」、「特別費」之綜合體。國務機要費之性質與特別費之性質兩者本無差異。

蔡易餘強調，2011年會計法修法，當時國民黨占立院多數，將「特別費」除罪化，卻把「國務機要費」留下，但國務機要費就是特別費，特別費已經全部除罪化了，為什麼獨留國務機要費沒有除罪化？「這就是要羞辱陳水扁」！但陳水扁的國務機要費案，更一審判無罪的理由是支出大於收入，而目前陳水扁執行案子包括龍潭購地案，都不會因修法有任何改變。

蔡易餘解釋，現在面對的是制度還沒確認前的狀況，不管是特別費和國務機要費，都是同一性質，應該相同方式處理，所以之前他才提出「會計法第99-1條文修正」，希望落實法律本質與平等。

蔡易餘呼籲，希望大家共同正視問題，導正立法疏失，建全法制，尊奉法律之前人人平等的圭臬，同時法條也不能再因人設事，應維護法律最基本的體系正義與平等的原則。

立法院在去年4月曾排進議程審議「會計法第99-1條修正案」，當時引爆財政委員會朝野大亂鬥，最後委員會沒有確定議事錄，致使全案未能闖關，仍留在委員會繼續待審。