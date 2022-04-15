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美國參眾議員訪台　藍綠黨團誠摯歡迎：台美關係堅若磐石

▲▼美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）14日搭乘美國軍機來台訪問。（圖／外交部提供）

▲美國參眾議員訪團昨晚抵台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）14日搭乘美國軍機來台訪問，15日將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會國防部長邱國正。民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書表示，誠摯歡迎6位議員訪問台灣，再次展現台美關係堅若磐石，驗證挺台灣是美國跨黨派共識；國民黨立法院黨團也表達歡迎，並指國民黨主席朱立倫將在下月啟程訪美，屆時將親自拜會美國國會。

此次訪團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

本團是本年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

柯建銘表示，他代表民進黨立法院黨團，誠摯歡迎這6位議員訪問台灣，這6名國會議員不僅「重量資深」，也「重視台灣」。訪團成員中，葛瑞姆參議員、孟南德茲主席、波爾參議員及傑克森眾議員4人皆為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；波特曼參議員、賽斯參議員也多次連署國會友台議案或友台倡議；而此次訪團團長葛瑞姆參議員，則曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與孟南德茲主席分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人。

柯建銘指出，這次訪問團成員不僅「跨黨派」，也「橫跨美國參眾兩院」，再次展現台美關係的「堅若磐石」，更再次的驗證「挺台灣」乃是美國跨黨派的共識，值此關鍵時刻，朝野各黨更應該團結起來，與全世界每個信仰民主自由價值的朋友一同攜手，對抗專制獨裁，保衛台灣。

國民黨立法院黨團則表示，對於美國參議院訪問團所有來訪成員，表達誠摯歡迎，國民黨朱立倫主席也將於下個月啟程訪美，希望在華府期間親自拜會美國國會，與兩黨參眾議員進行交流，鞏固兩國邦誼，促進共同價值與利益。

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