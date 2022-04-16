他批上健身房「小黃卡天天帶會爛」　網狂打臉！揭2數位通行證明

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃品臻／綜合報導

昨（15）日國內一次新增1209例本土病例，指揮中心也宣布，24個特定場所工作者須完成2劑疫苗接種，4/22起要完成第三劑追加劑接種，另參加進香團、旅行團及健身房場所，也要求打滿3劑。對此就有網友痛批要每天帶小黃卡上健身房很不方便，質疑防疫政策有問題，文章一出卻被鄉民猛打臉。

這位網友在PTT的Gossiping板上以「去健身房帶小黃卡，可行性高嗎？」為題發文，認為疫苗小黃卡沒有護貝、尺寸太大，不適合攜帶，若天天帶著去健身房，很快就會壞，「對岸要管制都還有健康碼可以掃，隨身攜帶疫苗卡真的很不便。」

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▲原PO認為帶小黃卡去健身房很不方便。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，網友們紛紛打臉原PO，不帶小黃卡也有其他方式能證明打過3劑疫苗，「健保快易通app」、「健保卡上明明也有貼紙」、「手機不是有健保快易通，那個就有登記了吧」、「疫苗證明pdf檔、健保app、小黃卡拍照」、「有疫苗數位證明可存手機啊」、「數位疫苗證明啊」。

事實上，使用健保快易通APP，只要完成認證、註冊，就可在APP的健康存摺裡找到疫苗接種紀錄。此外，本站曾報導《四張圖秒懂數位疫苗通行證 一次看怎麼用？怎麼申請？怎麼查驗？》，民眾也可到衛服部官網，申請「數位新冠病毒健康證明」，在指定場所即可出示使用。

▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）