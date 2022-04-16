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快訊／北市府替代役確診「發言人、媒事組全隔離」　柯文哲驚險避開匡列

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府再傳人員確診！經證實，市府11樓媒事組1名替代役稍早PCR陽性確診，媒事組辦公室內18名同仁全部遭匡列進行居家隔離10天，後續再進行7天的自主健康管理。至於市長柯文哲部分，則因為沒有直接接觸，驚險避開被匡列隔離的狀況。

市府發言人陳智菡證實，媒事組確實有一名替代役PCR陽性。據了解，該名替代役剛報到，12日快篩陽性後同仁隨即告知請假靜待PCR進一步結果，並於今日晚間通報確診後，通知11樓辦公室另外17名同仁需進行居家隔離。

陳智菡表示，該名替代役因剛報到不久，連3個發言人都沒有什麼直接接觸，且在星期二快篩陽性後隨即請假，今天回報PCR陽性。晚上接到通知後馬上請同仁快篩，並安排入住防疫旅館或在符合規定下在家隔離；另外，目前除替代役外的17位同仁，快篩都為陰性。

陳智菡說，由於媒事組同仁與該替代役在同個辦公室辦公，因此17人（含替代役18人）都被匡列。至於市長柯文哲部分，陳說，由於沒有直接接觸，因此柯沒有自主健康管理或是居家隔離的必要。

▲▼北市府媒體事務組替代役確診，全員18人都遭匡列隔離。（圖／北市府提供）

▲北市府媒體事務組替代役確診，全員18人都遭匡列隔離。（圖／北市府提供）

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