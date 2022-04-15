才接觸確診者！陳時中「免隔離原因曝」　網炸鍋：把人民當白痴

記者邱晟軒／綜合報導

昨天才接觸確診者的指揮官陳時中，原要自主健康監測，並於兩天內快篩，但今（15日）下午仍正常出席指揮中心記者會，引發外界熱議。對此，名嘴朱學恒認為指揮中心的防疫標準是「滾動式標準」，更有許多網友氣得痛罵，「這有潛伏期的問題吧！雙標指揮官」。

朱學恒今下午在個人臉書發文貼出『接觸確診者仍主持記者會！陳時中：已經完成快篩「一條線」』內容指出，新北市政府昨（14日）上午舉行居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者確診，Ct值14。而陳時中、發言人莊人祥都有參與記者會。指揮中心昨表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

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▲曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

不過，陳時中今日仍出席疫情記者會，並解釋「本來是考慮要不要開記者會，怕大家也擔心，特別把現場桌距挪開，距離比較寬，剛剛也才完成快篩只有一條線，請大家放心。」對此，朱學恒認為是「一個滾動式的標準」，台北市議員徐巧芯也留言嘲諷「時鬆時緊時中」。

針對陳時中昨日才接觸確診者，今天卻能正常出席記者會，許多民眾表示不滿。有一名網友就在批踢踢八卦板發文表示，陳時中昨天說僅短暫接觸，接觸半天以上才要篩檢，那些年前年後被隔離的人，全部都是一條線陰性，還是被關起來，「被匡列居家隔離的人現在在想什麼？難道他們都吃飯吃超過半天嗎？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「PCR陰性都關了，一條線很了不起嗎」、「沒有陽偽問題啦，安啦」、「他們昨天自己說要過兩天驗，他腦霧嗎」、「所以這是新台灣模式了嗎」、「假陰性怎麼辦？那大家都不要隔離啊」、「身為指揮官，卻完全無視防疫隔離規定，那為什麼人民要隔離」。

▲才接觸確診者，陳時中今天正常出席記者會，引網友熱議。（圖／翻攝PTT，以下同）

也有不少網友點出病毒潛伏期，紛紛氣憤表示，「這明顯有潛伏期的問題吧！那一般人快篩陰就可以到處跑了啊！雙標指揮官」、「快篩一採陰的一堆被隔離耶」、「潛伏期消失了？記者會不是昨天？把人民當白痴」、「他用快篩，人家赤鬼可是PCR陰被關14天」、「這個人是防疫指揮官？」、「不要笑太早，有潛伏期和偽陽性」、「昨天才碰到欸，潛伏期最好是會那麼快」、「潛伏期，不然其他老百姓是隔離辛酸」。