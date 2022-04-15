快訊／北市在家照護機制上路　柯文哲宣布：4月18日信義區試辦

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，15日新增1284例子，其中高達9成、1209例為本土個案，在台北市部分，新增140例。為了釋放珍貴的醫療資源，台北市長柯文哲宣布，18日將在信義區試辦在家照護機制。

柯文哲表示，台北市的防疫架構分三層，第一層要減少感染人數；第二層，萬一感染的話還是收在專責旅館，因為大部分吃普拿疼都可以解決，少部分會有肺炎，如果發高燒、血氧調才會送醫院，而不是不分青紅皂白送醫院，這是香港曾犯的戰略錯誤；第三層才是醫院，也是要做適當的分配，老百姓生病也不是只有新冠肺炎，還有癌症什麼的還是要開刀。

柯文哲說，用三層的防護，減少新增案例、防疫專責旅館、防疫專責病房。如果每天新增案例不超過20例，隔離10天，所以準備2000個專責旅館就夠。但北市這3天確診數增多，且全國確診人數在上升，一下從874例跳到1209例，估計再過幾天北市新增案例會破200例，也就是說專責旅館會不夠用。

為此，柯文哲宣布，信義區先試辦「在家照護機制」，確診者放在家裡，家裡有獨立衛浴設備、不要一戶人擠一堆人，「情況比較好、比較年輕比較安全的，就擺在家裡，需要照顧才送去專責旅館，真的有重病再送去醫院」。

柯文哲也提到，確診者放在家裡最大問題是非醫療的部分，現在沒結婚的人越來越多、親戚關係也疏遠，擺在家裡要買東西，找得到家人嗎？有物流、收垃圾等，很多奇奇怪怪的需求，或是家裡還有學生，這都是問題。