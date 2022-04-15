快訊／柯文哲：清零不可能　估單日確診將破萬　

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布新增1209例本土病例，是我國首度單日新冠確診案突破1000。台北市長柯文哲15日表示，當每日入境確診數在100上下，就可以知道清零不可能，未來確診數會慢慢上升，他估計會破萬。

▲台北市長柯文哲。（資料罩／北市府提供）

柯文哲15日下午召開北市防疫記者會，會中他表示，每日入境確診數在100上下，就可以知道清零不可能，入境這麼多，所以就是共存，但要如何共存？就是以最低的社會成本，北市也是在這目標下決定防疫政策。

柯文哲指出，前幾天是中山區比較多，現在是從酒店、酒吧群聚滲透到家庭群聚。今天1209例是第一次破千，確診數應該會繼續上升，畢竟R值大於1，會慢慢增加，只是擴散速度快或慢。

柯文哲表示，北市戰略很清楚，以最低社會成本跟病毒共存，就算是北市，確診案也會慢慢上升，現在戰略邏輯就是不要上升太快，等到疫情達到峰點，就會慢慢會下降，但現在也難預測何時達到峰點。

柯文哲也說，相對前兩年，市民比較沒那麼恐慌，這是好事，但倒過來就是對防疫沒那麼小心。

柯文哲強調，案例數還是會上升，估計會破萬，但希望不要一兩天就破萬，希望是慢慢增加，這就要國民的合作，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，該打疫苗的人去打疫苗。