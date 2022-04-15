宜蘭+46！晶園婚宴佔23例「警消都有」　最慘是賓客名單還不明

▲▼宜蘭喜宴染疫大爆！佔宜蘭15日新增46的一半。另，某家庭聚餐群聚案＋3。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭染疫創高＋46（8例尚無案號）！其中「晶園會館」喜宴傳染鏈大爆發＋23，3天已38人確診（包括2警、1收容所保全）。為阻斷喜宴傳播鏈，宜蘭衛生局再呼籲，因還無法掌握4/9晚喜宴與會者所有名單4/9請還未曾做過PCR檢測與會者，在勿搭大眾運輸工具前提下，立即返家。

宜蘭衛生局15日下午表示，中央今（15）日宣布宜蘭縣新增40名案例，其中2案已於昨（14）日公佈（案30799為警務人員參加喜宴確診者，案30800為消防人員確診者）；同時，縣府先行公佈8例未有案號的個案，實際新增為46人。

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林姿妙縣長表示，今日疫情分為晶園會館群聚案、聚餐群聚案、感染源不明的零星個案，請縣民務必遵守防疫規則，保護全民健康。

有關晶園會館喜宴案今（15）日新增23名，其中8名尚未列案號。未列案號的8人都是到南澳鄉多功能籃球場進行篩檢，結果為陽性確診；而其它15人則是因喜宴案陸續接獲通知，至社區篩檢站採檢後確診。

另針對某家庭聚餐群聚案部分，今（15）日新增3位親友確診。案31159、案31160和案31484為相關個案，因家族陸續有人確診，由衛生單位匡列隔離並採檢，結果為陽性確診。

至於其它零星個案部分，案30796、案30793、案30794為已知感染源個案，皆為其他親友於外縣市確診，由衛生局匡列隔離後採檢，結果為陽性確診。

另外，有16案目前正在釐清感染源中，包含8案感染源不明和8案正在疫調中，Ct值介於12.5到34.1之間，相關疫調持續進行中。