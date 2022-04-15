英國批准法廠Valneva疫苗！適用50歲以下　6至11歲兒童可打莫德納

▲法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）研發的新冠疫苗VLA2001。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國醫藥品管理局（MHRA）14日宣布，批准法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）研發的新冠疫苗VLA2001，成為歐洲第一個批准該款疫苗的國家。此外，MHRA也宣布批准6至11歲兒童接種莫德納（Moderna）疫苗。

根據《路透社》報導，瓦爾內瓦研發的VLA2001疫苗採用「全病毒不活化技術」製成，去年10月的實驗結果顯示，VLA2001與AZ疫苗相比，可引起更強的免疫反應和更少的副作用；預計適用對象為18歲至50歲民眾，共需接種兩劑。

VLA2001是英國國內核准的第6款疫苗，其他5款分別為阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生旗下的揚森（Janssen）與諾瓦瓦克斯（Novavax）。瓦爾內瓦已經與歐盟執委會（EU Commission）簽約，預計在2022和2023年供應多達6000萬劑VLA2001疫苗。

MHRA表示，VLA2001保存溫度在攝氏2至8度之間，相當於一般家用冰箱的溫度，相較於其他疫苗，保存條件相當寬鬆，有利於不便取得低溫保存環境的國家或地區使用。

MHRA同時宣布，批准英國6至11歲兒童接種莫德納Spikevax疫苗。目前英國12歲以上人口有超過92％已接種至少一劑疫苗，86％接種完兩劑，加強針接種率則在68％。

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