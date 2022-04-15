快訊／台東進香團群聚再+5！累計25人染疫　全縣運動會田徑賽停辦

▲台東縣長饒慶鈴強調要提升長者接種疫苗意願。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東進香團群聚今天再增加5人確診，包含2名團員、3名接觸者（2人為縣府主管），群聚案累計25人染疫，台東縣政府也緊急宣布全縣運動會田徑賽停辦。

台東縣成功鎮進香團4月7日至10日前往宜蘭縣廟宇，同一遊覽車31名團員，昨天20人確診，包括縣議員許進榮，台東縣政府和台東縣議會人員全面採檢，結果又有兩名首長確診。

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台東縣衛生局15日召開嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變會議，由台東縣長饒慶鈴主持，饒縣長感謝衛生局同仁及第一線醫護人員辛勞，面對疫情的肆虐，為鼓勵長者及民眾接種，65歲(原民55歲)以上接種，將贈送500元以下衛教品、各年齡層接種任何一劑疫苗則贈送100元禮券，呼籲民眾踴躍施打疫苗，強化自身疫苗防護力，也請大家務必做好自主管理，加強個人防疫措施。

衛生局今日嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變會議，首先由疾管、醫政及保健等各科報告說明目前防疫規劃及防制作為，其中，在疫苗接種率方面，已有逐漸提升，目前台東第一劑接種率已達77%，第二劑也超過70%，不過，因為65歲以上長者們會擔心不舒服或道聽塗說謠言，第二劑及追加劑的部分還要再加強。

另外，在醫療量能部分，台東縣專責病床共有43床、使用25床，部東及台東馬偕已緊急向中央申請擴充、共完成新增96床整備；其他包括加強型防疫旅館、輕症或無症狀居家照護措施，均已規劃，若有需求在第一時間即可啟動。

針對鼓勵長者或民眾加強接種措施部份，目前 65歲(原民55歲)以上施打者，贈送500元以下衛教品，各年齡層接種任何一劑疫苗則贈送100元禮券，另外，加強長者接種疫苗接種意願提升面，已請各衛生所協助臥床、行動不便登記造冊，並安排安排下鄉接種場次。

同時，衛生局、衛生所及醫護團隊都全員動起來處理匡列、疫調、快篩及調度，至14日為止台東縣快篩站服務人次高達6400多人。另外，饒慶鈴縣長14日下午也前往衛生局參與中央疫情指揮中心輕重症分流新制說明會，了解政策規劃推動，希望落實執行社區確診病例輕重症分流，以確保確診者健康權益。

饒慶鈴感謝衛生局同仁及第一線醫護人員辛勞，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，也呼籲每一位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第三劑，每位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。