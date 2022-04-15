快訊／北市確診+140！酒店群聚變家庭群聚　柯文哲：有滲透性

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，15日新增1284例，其中高達9成、1209例為本土個案。在台北市部分，新增140例，有24例集中在近來的疫情熱區中山區，市長柯文哲提醒，從數據看起來已經從酒店酒吧的群聚，衍生為家庭群聚，有滲透性，會慢慢擴展。

黃珊珊表示，中山區酒店群聚案居家隔離人數增加，有陰轉陽現象，因此延伸出家庭感染，也就是防疫區劃的第一圈已經跨越到第二圈。黃提醒民眾，還是要減少涉足這些高風險場所，有症狀主動快篩。

另外，黃珊珊接著指出，信義區某餐廳累積案例11例，在餐廳用餐還是高風險地方，加強自我監測，用餐前後戴好口罩、工作人員也要做好清潔和消毒，有症狀先快篩。

北市衛生局表示，15日本土案例分別居住於中山區24例、士林區17例、內湖區14例、信義區、萬華區及文山區各13例、松山區11例、大安區及大同區各9例、北投區7例、中正區8例、南港區2例。

衛生局指出，截至15日中午12點，北市新增140例本土病例，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增5例（大安區案31439、文山區案30779、南港區案31147、中正區30774、中山區31448）；KTV相關新增1例（松山區案30782）。

信義區某餐廳新增1例（文山區案30777），該餐廳累積11例確診；接觸者確診19例（松山區案31143及31467、大安區案30775、30776、31124及31790、中山區案30768、30769、30835及31445、中正區案30772、30773及31128、大同區案31121、萬華區案31148、文山區案31136及31460、內湖區案31453及31457）。