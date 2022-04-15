他旅館泡澡慘死！浴池「神秘病菌」致死率10％　還有740客挫勒等

▲軍團病（Legionella）又稱退伍軍人病（Legionnaires` Disease）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本神戶市一間旅館的澡堂內竟驗出致命病菌，導致一名70多歲的老翁泡完澡後被感染，出現肺炎症狀後宣告不治。警方調查發現，浴池內的病菌是惡名昭彰的「軍團菌」，老翁染上的就是此菌所引發的「退伍軍人症」，即使服用抗生素治療，死亡率仍高達10％。

根據NHK報導，兩名70多歲的老翁在3月18日至20日入住神戶市的「かんぽの宿」，並在裡面享受了澡堂設施，沒想到兩人分別在3月29日與31日出現肺炎症狀，導致其中一人死亡，另一人還在醫院搶救。警方接獲通報後進行調查，結果在旅館澡堂的浴池內檢驗出軍團菌，代表這兩名老翁是感染了「退伍軍人症」。

目前市政府已禁止該間旅館營業，全面進行消毒直到驗不出軍團菌為止。可怕的是，在上個月18日至27日期間，有740名住客都使用了澡堂，相關單位也呼籲，若有民眾出現類似症狀應立即就醫。

退伍軍人症是一群美國退伍軍人在1976年舉行大會時，部分人發生肺炎及呼吸道感染現象，當時造成211人感染、34人死亡。退伍軍人症為嗜肺軍團菌所引起的疾病，該菌種在自然界非常普遍，尤其是在溫暖潮濕的環境中更多。

症患者會在2至14天內出現發燒、頭痛、噁心、想吐、肌肉痠痛等症狀，甚至可能引發肺炎，導致喪命，即使服用抗生素治療，死亡率仍高達10％。

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