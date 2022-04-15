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南韓再放寬隔離檢疫規定！入境後「只需篩檢1次」　需完整接種疫苗

▲▼南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

面對新冠肺炎Omicron病毒後疫情時代，南韓政府今（15）日上午宣布，從下周起將全面解除實施2年1個多月的社交距離政策，同時預計5月下旬起確診者將免除隔離、居家治療等義務；除此之外，入境人士的隔離檢疫規定將會從6月起放寬，原本入境須實施2次的篩檢，減為只需實施1次，不過仍需持48小時內的陰性證明。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓中央災難安全對策本部15日在簡報會議中表示，針對海外入境人士的隔離檢疫規定將會分階段解除，同時減少入境後的篩檢次數。

目前針對海外入境人士的檢疫規定為，入境後的第1天以內接受PCR核酸篩檢，至入境後的第6至7天則須接受快篩；不過隨著南韓政府計畫放寬規定，未來入境後只需接受第1天的PCR核酸篩檢，同時須持出國當天前的48小時以內新冠PCR核酸篩檢陰性證明。

至於入境後的隔離政策，南韓政府也決定放寬，只要是完整接種新冠疫苗者，則入境南韓後無須接受隔離。而原本若從「隔離免除例外國」入境的旅客，即使以完整接種疫苗，入境後仍需隔離7天；不過從6月以後，不管從哪個國家入境，皆可免除隔離。

南韓防疫當局所認定的「疫苗完整接種者」，為接種第2劑以後14天至180天以內，超過180天則需再接種第3劑，若未接種第3劑，則無法被認定為疫苗完整接種者。

南韓政府還考慮推動「國際航線分接恢復日常方案」，逐漸解除仁川國際機場每小時抵達的航班數，5月至6月間將每小時限制抵達的國際航線航班數從10個班次放寬至20個班次、7月起放寬至30個班次；同時將原本限縮的國際航線定期航班增加至每周100個航班、7月起放寬至每周300個航班。

另外，南韓政府還計畫重啟地方機場國際航線，以恢復新冠疫情以前運量的50%為目標。

►南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存
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