北韓正妹逃離金正恩！母親遭特務毆打　逃泰國被關進300人監獄

▲伊芙琳來自北韓。（左圖／翻攝自IG，右圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

現居南韓的24歲女子伊芙琳（Evelyn Jeong）來自北韓，如今她受訪自揭當初逃離金正恩政權的悲慘過程，她的母親不但淪為逃犯、被毆打甚至被警察當街帶走入獄4年，當年未滿20歲的她成功逃到泰國，但卻也被關入曼谷300人的監獄中。

▲伊芙琳從小家境還算富裕。（圖／翻攝自IG，下同）

太陽報報導，伊芙琳從小出生於北韓中產階級家庭，住在靠近中國邊境的小鎮，家中經商，生活還算富裕，母親經常在北韓、中國進行貿易來往，即便雙親離異，身為商人的母親仍能獨自撫養伊芙琳。

只不過就在國家實施海外商品銷售限制新政策後，伊芙琳原本生活的一切全都改變，經商的母親淪為罪犯。母親為了以單親媽媽的身分撫養她，決定持續非法越境，最終被北韓警察當街抓走。

伊芙琳說，「當時一輛政府的車停下來，好幾個人跳出來，接著抓住母親的手把她拖走，那天之後她再也沒有回家，一點消息也沒有」。她的母親總共入獄4年，期間被特勤局人員毆打，甚至被迫在虛假供詞文件上簽字，獲釋後下定決心要帶著伊芙琳一起離開北韓。伊芙琳說，當年探監看媽媽的時候，母親身上有紅腫、被毆打的痕跡。

2013年底，當年才15歲的伊芙琳逃到中國，驚訝發現有熱水可用，不但能泡溫泉，也能放縱自己對時尚的熱愛，第一次接觸來自中國、南韓、美國的電影。但中國對脫北者來說並不安全，她獨自穿越寮國到了泰國，並在16歲那年在泰國申請去美國的簽證。

然而就在申請簽證期間，伊芙琳被泰國政府關入曼谷監獄長達10個月，擠在一間住著200人到300人的大房間內，「我好想念我的家人，我暴哭，第一次看到這麼多外國人」，儘管環境糟糕，但至少有自來水可以用，這點比北韓還要好。

伊芙琳最終成功到了美國科羅拉多州，住進寄宿家庭，也在當地念書。如今的她在南韓與母親團聚，過上自由生活，不時在社群媒體上分享生活點點滴滴。