吳釗燮稱「美國忙台灣不要添麻煩」　陸官方諷：連小妾都不如

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台美關係，外交部長吳釗燮日前接受網路節目專訪，直說重要原則是「對美國好朋友需要一些體諒」，美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好朋友太多意外，該言論引起外界質疑。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）回酸，民進黨當局在外部勢力面前連「小妾都不如。」

馬曉光指出，我想起了一句唐詩，「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無。」

馬曉光說，「吳釗燮的這番言論不打自招，不打自招，把民進黨當局在外部勢力面前，卑躬屈膝、養人鼻息，搖尾乞憐的奴才嘴臉啊‌，展現的‌‌淋灕盡致，（連小妾都不如）。」

記者會結束後，「小妾都不如」這句話並未出現問答文字實錄。至於，「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無。」出自於唐代詩人朱慶餘的《近試上張籍水部 / 近試上張水部 / 閨意獻張水部》。主要意思是新娘不知自己的打扮能否討得公婆的歡心，最好先問問新郎。

▲外交部長吳釗燮堅守台灣最大的共識是不接受「專制統治」。（圖／外交部提供）

另外，有媒體提問，吳釗燮接受外媒採訪表示，香港的情況讓台灣民眾看清大陸政權本質，香港的現況與宣傳的「一國兩制」是背道而馳的，台灣最大的共識是不接受「專制統治」。

馬曉光則回應，這位先生一貫歪曲事實、顛倒黑白。事實上，在「一國兩制」方針下，香港形勢實現由亂及治、由治及興，繼續保持穩定發展的良好局面。「一國兩制」在香港的實踐取得成功是民進黨當局不願看到的。他們出於謀「獨」本性，不斷插手香港事務，抹黑、詆毀香港「一國兩制」實踐。

馬曉光說，需要強調的是，兩岸問題不是所謂制度之爭，不是所謂「民主自由」對抗「專制統治」的問題，而是統一和反分裂的問題。民進黨當局上台五年來，倒行逆施，有何「民主自由」可言？他們所謂的「民主自由」就是只許「台獨」放火，不許持不同意見人點燈。