挺疫情！陸推出幫扶企業政策　國台辦：符合條件台商一體適用

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

疫情期間，衝擊大陸不少企業，台商也包括其中。今年大陸中央經濟工作會議精神和2022年《政府工作報告》內容，各地分別幫扶企業發展政策措施，對於台資企業有什麼幫助？大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）介紹上海市和大陸各省政策，並且強調，「對台胞台企一視同仁，國務院及有關部門、地方出台的扶持企業發展的政策措施，符合條件的台商均可一體適用。」

馬曉光首先提到，上海市出台《全力抗疫助企業促發展的若幹政策措施》後，當地台辦協助台企申請享受相關政策，積極助企紓困，援企穩崗，包括協助台企申請防疫支出補貼支持和租金減免，落實「一企一策」「一廠一案」分類差異化防疫措施，支持重點企業和配套企業恢復生產，協調有關商業銀行為臺企提供疫情期間的金融紓困方案等。

馬曉光說，江蘇省公布實施《關於進一步幫助市場主體紓困解難著力穩定經濟增長的若幹政策舉措》，包括8個方面40條具體舉措，全力幫助包括臺企在內的在蘇企業提振信心穩定預期。目前，江蘇南京、蘇州、淮安、泰州、常州、連雲港、揚州、鹽城等8個設區市也已先後出台並大力推動落實各具地方特色的助企惠企紓困措施。

馬曉光指出，湖北省貫徹落實國家發展改革委等部門出臺的《關於促進服務業領域困難行業恢復發展若幹措施》，提出42條紓困措施和3條保障措施，主要包括服務業普惠性措施，餐飲零售業、文旅體育業、交通運輸業紓困扶持措施以及精準實施疫情防控措施等。符合條件的在鄂台企均可同等享受。

馬曉光再舉例湖南省出台《促進工業經濟平穩增長的若幹政策》、《促進服務業領域部分困難行業恢復發展的若幹政策》。山東、貴州、沈陽等地也相繼推出助企紓困政策措施。

▲ 昆山市區 。（圖／記者任以芳攝）

另外，江蘇省人大常委會近日審議《江蘇省對臺經濟文化交流合作促進條例（草案）》，也是提供赴陸發展台灣民眾同等待遇、促進蘇台經濟文化全方位交流合作，支持創業、就業、學習、生活等方面的發展。

談到2022年《政府工作報告》明確實施新的組合式稅費支持政策，減稅與退稅並舉。有關主管部門表示留抵退稅約1.5萬億元，自4月1日啟動辦理。目前在陸台企辦理相關退稅情況？

馬曉光指出，2022年《政府工作報告》中提出采取減稅與退稅並舉，預計全年退稅減稅約2.5萬億元，其中留抵退稅約1.5萬億元，退稅資金全部直達企業。大陸台資企業同等適用此項政策。

他舉例，江蘇省淮安市一家利用稻殼加工生產環保餐盒的台資小微企業，在4月1日新政策實施第一天，即到稅務部門咨詢，並成功辦理退稅金額33.76萬元。該公司董事長表示，「此次退稅是『真金白銀』的實惠。」

另外，截至4月7日，山東省有7家台資企業辦理留抵退稅，累計金額達343.11萬元。未來希望符合條件的台資企業積極辦理留抵退稅。