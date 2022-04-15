花蓮人口密度低「為何猛增146例？」　網友歸納2原因：不爆才奇怪

▲清明連假時，東大門夜市派駐防疫人員於各處出入口協助宣導落實防疫。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內今日新增1209例本土病例，分布於19縣市。就有不少網友注意到，花蓮今天一次暴增146例，甚至超越人口密度極高的台北，為什麼花蓮會突然大爆發呢？貼文曝光後，隨即掀起討論，底下網友也歸納出2大可能性，直喊很怕醫療量能不足。

今天新增的本土病例分布於19縣市，分別是基隆市48例、台北市140例、新北市328例、桃園市290例、新竹市18例、新竹縣15例、苗栗縣16例、台中市33例、彰化縣3例、南投縣1例、雲林縣3例、嘉義市2例、嘉義縣3例、台南市22例、高雄市58例、屏東縣21例、宜蘭縣40例、花蓮縣146例、台東縣22例。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「花蓮怎麼大爆發了」為題發文，提到花蓮與基隆的人口數差不多，均為30多萬人，不過人口密度就差蠻多了，前者每平方公里69人，後者則2千多人。看到這樣的數據，就讓他不禁納悶，為什麼花蓮會突然爆出146例呢？

▲網友推測，可能是因為很多人趁連假去花蓮玩。資料照，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，就有不少網友認為，可能是先前連假有不少人去花蓮玩，「清明連假蘇花塞爆，很正常啊」、「各地來的旅遊人口太多了」、「花蓮連假的盛況，爆一點也不奇怪好嗎」、「一堆清明連假去花蓮玩的，不爆才怪」、「一堆人去玩就傳開了吧」、「清明連假觀光客超多啊，那時候也沒什麼人退房，離現在剛好兩週，爆發很正常」。

除此之外，花蓮整體的人口密度雖然不高，但花蓮市和吉安鄉卻蠻高，前者每平方公里3418人，後者1270人。因此也有網友表示，「花蓮的生活圈幾乎都在花蓮市一、二條路上而已，一炸就是大家一起炸，然後原鄉部落老人又很多」、「花蓮人口都在市區，上次連假一定很多傳染進來」、「花蓮圈生活很小、很集中的」、「花蓮的人口密集度也不算低，全集中在不算大的市區」、「花蓮市區和吉安快20萬，還有一堆觀光客」。

此外，還有些網友擔心直呼，「可不可以暫時禁止觀光客來花蓮啊？真擔心花蓮醫療系統爆炸」、「花蓮醫療真的會炸」。