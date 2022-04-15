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花蓮部立醫院103人染疫！縣府啟動居家照護　已收治61人

▲▼0415花蓮。（圖／花蓮縣府提供）

▲花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／花蓮縣府提供）

記者莊智勝／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今(15日)新增本土1209例，首次破千創下新高；其中花蓮疫情爆發，新增146例，慈濟醫院相關1人、小加拿大美語補習班16人、部立花蓮醫院77人、外縣市相關3人、疫調中49人。衛生局長朱家祥指出，部花精確數字是103例，還有26例未公布；此外，花蓮昨已啟動居家照護，目前已經收治61位。

衛生局長朱家祥表示，目前確診者中以中壯年年輕人為大宗，因Ct值低、活動力強，因此疫情擴散很快；今值得注意的是，小加拿大美語補習班群聚，孩童確診後父母也跟著確診，傳播鏈衍生出去；此外，部立花蓮醫院紙板上數字雖然是77例，但更精準的數字是103例，包括住民51人、外籍看護4人、醫院員工48人，目前不只院內，也有院外延伸，員工家人都有被感染的現象。

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新北市目前已經啟動居家照護，朱家祥指出，花蓮昨也已啟動，提供確診者必要的醫療與生活照護，列案後將會派案給醫師，由醫師進行視訊聯繫，不論是否有症狀都要評估要不要進一步處置，每天關懷直到解隔。

朱家祥表示，確診者解隔須滿足退燒至少1天、距離確診日最少10天以上等2項條件；而確診者家人解隔則是要同戶確診者確診日滿10天、且家用快篩陰性，才能解隔。

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