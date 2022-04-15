LIVE／傳今日本土破千例　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。昨日本土已飆到874例，創歷史新高，今日再傳破千例，而指揮官人陳時中及發言人莊人祥昨日出席新北市一場記者會，因為有記者確診，兩人需要自主健康監測7天，不過今日的疫情記者會仍會出席。

新北市政府昨日上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者快篩陽性，昨日晚上PCR結果出爐，為陽性確診，Ct值14。由於陳時中、莊人祥都有參與記者會，記者確診也引發外界關注。指揮中心表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前兩人身體狀況良好，而為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

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▲中央流行疫情指揮中心昨日的記者會。（圖／指揮中心提供）

本土疫情升溫，過去兩週單日病例持續破百，昨天更飆到874例，創歷史新高，指揮中心宣布即起強化重症分流，僅有中重症、70歲以上等4類人由醫院收治，其餘收治加強版集中檢疫所、防疫旅館，或者居家照護。

今日上午傳出本土個案已破千例，相關情況預期記者會中說明。由於陳時中、發言人莊人祥要自主健康監測，但今日的疫情記者會仍會出席。根據指揮中心稍早公布的出席名單，出席記者會的還包括指揮中心疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞等人。