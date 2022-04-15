快訊／接觸確診者自我健康監測　陳時中、莊人祥「照常出席記者會」

▲指揮官陳時中及發言人莊人祥照常出席中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍、張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會說明疫情及防疫作為等事宜。今天再傳出本土破千，相關情況預期記者會中說明；而昨天新北市居家照護記者會有記者確診，指揮官陳時中、發言人莊人祥因為參與記者會，要自主健康監測，並於這兩天內快篩，不過今日疫情記者照常由陳時中主持、莊人祥出席。

新北市政府昨日上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者快篩陽性，昨日晚上PCR結果出爐，為陽性確診，Ct值14。由於陳時中、莊人祥都有參與記者會，記者確診也引發外界關注。指揮中心表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前兩人身體狀況良好，而為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

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今日上午傳出本土個案已破千例，相關情況預期記者會中說明。陳時中、莊人祥雖要自主健康監測，但今日疫情記者照常出席。根據指揮中心稍早公布的出席名單，出席記者會的還包括指揮中心疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞等人。