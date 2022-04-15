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火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝　NASA解答了

▲▼艾里撞擊坑（Airy Crater）。（圖／翻攝自IG／nasa）

▲NASA近日分享火星上的一張清晰照。（圖／翻攝自IG／nasa）

實習記者林郁婷／綜合報導

火星上到底有沒有生物？一直是人類想解開的謎題，雖然經常有人拍到疑似痕跡，但經過專家鑑定後都是空歡喜一場，確認只是地表自然變化的現象。美國太空總署（NASA）近日即曬出一張照片，只見火星表面上有個巨大坑洞，看第一眼會以為是腳印，但它其實是「艾里撞擊坑（Airy Crater）」。

根據《紐約郵報》報導，美國太空總署近日在IG分享一張火星照，只見表面有個撞擊後留下的大坑洞，裡面還有類似爪子踩過的痕跡，乍看之下就像個腳印，就連網友都忍不住大讚神奇，「看起來好像外星人的巨大腳印」、「大自然真的是太美了，連宇宙也是如此」。

美國太空總署在貼文中解釋，這是艾里撞擊坑，以知名英國天文學家喬治‧比德爾·艾里（George Biddell Airy）命名，位在本初子午線穿過地，被用作天文觀測的零參考線，隨著科學家需要一個更精確的標記，因此將坑內更小的隕石坑「艾里-0」設為火星上子午線的定義點；這張照片是透過火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter）的高解析度成像科學設備（HiRISE）所拍攝。

過去很常在火星上拍到看似生物存在的照片，像是20年前在南極表面，拍到疑似蜘蛛的身影，讓科學家相當興奮，因此其中一位麥基恩（Lauren McKeown）便帶領團隊，模擬火星環境來測試，最後得出結論，只是「昇華」過程中產生的樹突狀坑洞，形狀和蜘蛛極為類似。

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