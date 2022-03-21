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大陸 大陸焦點 特派現場

陸第16顆大學校名小行星　編號「52487」命名「華中科技大星」

▲華中科技大星。（圖／翻攝湖北日報）

▲華中科技大星。（圖／翻攝湖北日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家天文台今（21）日宣布，將永久編號52487號小行星命名為「華中科技大星」，成為大陸第16顆以大學校名命名的小行星。「華中科技大星」為1995年12月6日由大陸國家天文台興隆基地觀測發現的（1995 XO2），位於火星和木星之間，軌道週期3.37年。

▲華中科技大星。（圖／翻攝湖北日報）

▲華中科技大星位於火星及木星間。（圖／翻攝湖北日報）

《湖北日報》報導，經國際天文學聯合會小天體命名委員會批准，國際天文學聯合會《小行星命名公報》通知，這顆永久編號52487號小行星被命名為「華中科技大星」。其編號中的52諧音「吾愛」，487則與華中科技大學在大陸教育部中的備案編號一致。

據了解，華中科技大學位於湖北武漢，在天文物理等科技知識上取得過多項突破成果。包括，「天琴一號」試驗衛星成功發射，測出國際最精確萬有引力常數G等，2019年正式成立天文系，成為大陸中部地區天文學科發展和人才培養的搖籃。

此前，大陸共有有15顆以「大學校名」命名的小行星，北京大學星是第一顆以大陸大學為名的小行星，該星是由北京大學校友陳建生和他帶領的北京天文台觀測宇宙學課題小組發現，小行星的國際永久編號為7072號小行星。

第15顆以大學校名命名的小行星則是由大陸中科院紫金山天文台於2007年10月10日發現的、國際編號216319號的小行星，該小行星於2021年由國際小行星委員會（CSBN）批准，正式命名為三峽大學星，週期為4.23年，軌道半長軸為2.6倍日地距離，軌道傾角15.9度。

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