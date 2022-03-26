星空最美舞動！黎明前4大行星秀今起接連登場

▲金星、木星、土星與火星等四幕行星秀今起接力上演。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

太陽系上的金星、木星、土星與火星不僅明亮，而且會在繁星間游移，常常是夜空中最能吸引民眾目光的焦點，但大部分時間都分散在黃道各處，只有少數機會能近距離會聚或排列，台北天文科學教育館提醒，從今天（26日）到5月1日間，這4顆最亮的行星將在天亮前的東南方天空，上演4幕難得的星空舞台秀，堪稱今年最美也最容易觀賞的天象，天文迷不要錯過。

台北天文館指出，第一幕在今天清晨，金星、火星與土星三者相聚至7度範圍內，剛好可以在雙筒望遠鏡的同一視野中一次看到這3顆行星；第二幕在3月28日清晨，除了逐漸接近的金星、火星和土星外，一彎殘月也相伴在旁，構成「三星合月」美景。

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▲▼金星、木星、土星與火星等四幕行星秀今起接力上演。（圖／台北天文館提供）

至於第三幕則在4月19日清晨，台北天文館表示，土星、火星、金星與木星，由上而下幾乎等距排成一列，各星相距約10度左右，是難得一見的景觀；第四幕在5月1日清晨，最亮的兩顆行星「金星與木星」接近至相距不到14角分（滿月直徑約15角分），在小望遠鏡中可以看到木星及其衛星，同框弦月狀金星的奇景。

▼金星、木星、土星與火星等四幕行星秀今起接力上演。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，週末起到4月底，一系列的行星會聚、排列現象，將構成今年夜空最令人驚豔的美景，這幾顆行星都是天亮前東南方天空中最亮的星星，非常容易辨認，其中最亮的就是白色的金星，其次為略呈黃色的木星、灰黃色的土星以及紅色的火星，在巧妙機會下形成這一系列可遇而不可求的美景，民眾抬頭即可見，千萬別錯過。