法「神鬼先知」預言：2023年將發生世界大戰！　時間恐長達7個月

▲烏俄戰爭開打已超過1個月。(圖/路透)

被譽為「神鬼先知」的法國預言家諾斯特拉達穆斯(Nostradamus)在450年前做出數千個預測,曾精準預言希特勒崛起、甘迺迪預測和911事件。他在今年的預言指出,會發生小行星撞地球、通貨膨脹和大飢荒等,儘管這些尚未成真,但距離2022年結束還有9個月,而諾斯特拉達穆斯對2023年的預言更加恐怖。

規模龐大的戰爭

諾斯特拉達穆斯在1555年出版的《預言》一書提到,「長達7個月的戰爭,人們將死於罪惡。」這可能是在暗示,明年烏俄戰爭可能引發更大且長達7個月的第三次世界大戰,加上美俄等國都擁有核武,一切都必須謹慎行事。

天上之火

諾斯特拉達穆斯也提到了「來自雄偉建築物的天火」,而在《聖經》中,世界末日或是時代的終結總是會提到「火」這個關鍵因素。有人認為一種新的世界秩序將會從文明世界的灰燼中出現;不過,也有人認為,這篇預言更像是任何人都能做出的猜測。

